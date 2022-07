La scaletta del concerto di Irama a Piombino

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Questa è l’estate di Irama. Il cantautore carrarese è immerso nel tour che lo sta portando in tutta Italia con una serie di concerti che fanno registrare il sold-out. Irama nel 2022 ha ottenuto un ottimo riscontro al festival di Sanremo, dove si è classificato al quarto posto, confermando il trend che da alcuni anni lo vede in cima alle preferenze dei più giovani nell’arco del nuovo cantautorato italiano. Il concerto di Piombino non era inizialmente in programma per il cantante ma è stato aggiunto in un secondo momento, subito dopo la data di Sarzana (24 luglio) per soddisfare le tante richieste del pubblico toscano. Così, lunedì 25 aprile, Irama salirà anche sul palco allestito al porticciolo, in piazzale di Alaggio marina, per intrattenere le migliaia di fan che arriveranno da tutta la Toscana. Anche il concerto di Irama a Piombino si preannuncia straripante di pubblico.