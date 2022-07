Shonka Dukureh, morta a 44 anni la cantante che ha recitato in "Elvis"

Shonka Dukureh, la cantante e interprete che ha recitato nel ruolo di Big Mama Thornton nel film " Elvis " di Baz Luhrmann, è stata trovata morta giovedì nel suo appartamento di Nashville, in Tennessee, come ha confermato la polizia. L’artista aveva 44 anni. Secondo un tweet del dipartimento di polizia di Nashville, nella morte di Dukureh non è evidente alcuna anomalia. "Dukureh è stata trovata morta nella camera da letto del suo appartamento che condivideva con i suoi 2 bambini piccoli", si legge nel tweet.

Causa del decesso ancora sconosciuta

Come riportato da The Tennessean, Dukureh è stata trovata senza vita giovedì mattina da uno dei suoi figli, che è andato da un vicino per chiedere aiuto. La causa del decesso non è ancora nota e sarà determinata dal medico legale.

Chi era Shonka Dukureh

Dukureh era di Charlotte, Carolina del Nord, ma in seguito si era spostata a Nashville. Ha conseguito una laurea in teatro presso la Fisk University e un master in pedagogia. Secondo il suo sito web, Dukureh aveva in programma di pubblicare presto il suo primo album completo. "Il progetto è un tributo al genere musicale blues per celebrare quei feroci artisti e musicisti pionieri non celebrati che hanno aperto la strada alla rivoluzione della musica rock'n roll", scriveva Dukureh sul suo sito web. Durante la sua carriera, si è esibita e ha lavorato con artisti come Jamie Lidell and the Royal Pharaohs, Nick Cave, Mike Farris, Pete Rock, Smoke Dza e Bahamas. Dukureh aveva ottenuto il suo ruolo da protagonista nel film "Elvis" nel ruolo di Willie Mae "Big Mama" Thornton, l'iconica cantautrice R&B che è stata la prima a registrare "Hound Dog" di Jerry Leiber e Mike Stoller nel 1952, prima che divenisse un successo di Elvis Presley. "Elvis" è stato il primo ruolo importante in un film di Dukureh e la sua voce è presente nella colonna sonora del film nella sua versione di "Hound Dog”.