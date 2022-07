Etta descrive un amore malato nel brano Mi Piaci Perché: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il mio nome è Etta e nella vita faccio musica. Nel 2021 ho partecipato a X Factor 14 e vinto Area Sanremo passando direttamente alle selezioni di Sanremo Giovani davanti Amadeus e la commissione Rai. Amo sperimentare e utilizzo diversi linguaggi e stili nelle mie canzoni, con l’intento di creare qualcosa di suggestivo, sempre in funzione di un messaggio da lasciare. Nonostante i miei brani siano di matrice “pop”, mi piace esasperare questo genere che io definisco “Extreme-Pop”. È appena uscito il mio nuovo singolo “Mi piaci perché”, una reinterpretazione punk del brano di Vasco Rossi (contenuto nell’album “Bollicine” del 1983). Questo brano tratta di una tematica che mi sta molto a cuore, la violenza contro le donne.



L'idea del brano mi è venuta per caso. Un giorno, canticchiando la canzone di Vasco, mi è tornata in mente la storia di violenza domestica di una ragazza che conobbi qualche anno prima. L'uomo che tanto amava la spingeva all’isolamento, facendola sentire sporca e inadeguata. La versione, distribuita da ADA Music Italy, è completamente riarrangiata da V- Rus, il producer che mi segue da sempre. Grazie alla sue capacità di trasformazione il brano diventa una versione punk rock, caratterizzata da riff che sfiorano il metal, bassi distorti e drumming esasperato. Il cantato aggressivo, quasi fastidioso, crea l'atmosfera drammatica della violenza. Le strofe descrivono le fasi di un amore malato: la prima strofa riguarda la fase di un corteggiamento oppressivo e carnale, la seconda si rivolge alla fase di manipolazione fisica o mentale, la terza (la più grave) quella che sfocia nel maltrattamento fisico che può portare anche alla morte.



Cantare “Mi piaci perché” per me è un vero e proprio inno per tutte le donne vittime di violenza, perché al di là degli stereotipi, qualsiasi donna può subire violenza, non solo fisica ma anche psicologica. Attraverso il videoclip ho cercato di comunicare al meglio questo messaggio con l’aiuto creativo del team di “Nomods Film”. Abbiamo deciso di interpretare tre tipologie di ragazze/donne totalmente differenti, ma tutte possibili vittime. Alla fine del video abbiamo inserito il numero verde antiviolenza, importantissimo per chiunque avesse bisogno di assistenza. Con questo brano spero tanto di poter arrivare a più persone possibili per sensibilizzare e catturare ancora una volta l’attenzione su questa tematica, e soprattutto per aiutare donne e ragazze che spesso hanno paura o non sanno a chi rivolgersi. Fare musica per me vuol dire anche comunicare ed è importante, nonostante il mercato a volte ci porti verso un'altra direzione, ricordarsi che anche noi abbiamo una grande responsabilità verso i giovani che ci ascoltano e dobbiamo impegnarci a toccare anche queste tematiche. La violenza sulle donne ha effetti negativi sulla salute fisica e mentale sia a breve che a lungo termine e le conseguenze possono spesso portare per le donne ad isolarsi e ad un'incapacità di prendersi cura di sé e dei propri figli.