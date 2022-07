Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono Antea e sono una cantautrice, musicista e scrittrice calabrese con base a Roma.

Fin dall’età di 3 anni inizio ad esternare il bisogno di esprimermi con il canto e la musica, cosicché mia madre, artista ed acuta osservatrice, mi inizia allo studio del pianoforte all’età di 7 anni. Già da bambina mi impegno su palcoscenici importanti, uno tra questi il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, occasione in cui prendo parte all’opera “Turandot” di G. Puccini nel coro delle voci bianche. Inizio così da subito il mio percorso creativo, scrivendo il mio primo brano piano e voce all’età di 12 anni.

La musica è per me non solo un mezzo per scoprirmi ed amarmi, ma subisco fortemente il fascino del“suono”, cosa che mi ha portata a continuare gli studi musicali, arrivando a laurearmi in canto e composizione con il massimo dei voti, presso il Saint Louis College of Music di Roma nel 2021. Colleziono in questi anni importanti collaborazioni e riesco a raggiungere i teatri e i locali più importanti di Roma, come l’Auditorium Parco della Musica, parallelamente prendo parte a un importante musical e ho l'onore di aprire live di artisti internazionali. Sempre nell'ambito internazionale mi avvalgo di collaborazioni con set cinematografici di altissimo livello.



Dentro di me però cammina da sempre anche l’interesse per una comprensione più profonda del “suono”e decido così di intraprendere lo studio della fisica quantistica dell’Universo e le sue leggi. Partendo dal suono inteso come “onda”, studio le frequenze e i suoi effetti sulla biologia umana e non, argomento sul quale è in corso la stesura del mio primo libro. La mia attenzione è sempre stata rivolta ai dettagli e a un semplice messaggio che traspare in quasi tutti i miei brani: l’amore, l’amore per la vita, per la famiglia, le persone, la natura e i ritmi interiori. In una società cieca ed offuscata getto un grido di rivolta “spirituale” ponendo l’accento sul nostro mondo interiore. E' così che nasce You’re the Light (of the World), il mio primo singolo, una power ballad che ho scritto a 17 anni e che fa da ponte fra il mio animo soul e l’energia rock che mi ha sempre contraddistinta. Il brano spiega dal punto di vista della nostra luce interiore il cammino verso di essa, attraverso tentennamenti e paure, che vengono poi spazzate via arrendendosi all’amore. Questo è molto altro si cela in“You're the Light (of the World)”, l'ho scritta con amore per voi.