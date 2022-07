Julia Liros, è suo l’opening act al Summer Festival 2022 di RDS

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Julia Liros si esibirà all’opening act dell’RDS Summer Festival il 16 luglio a San Benedetto del Tronto, che vede protagonista Achille Lauro, la cantante italiana, celebre per i suoi brani tra latin pop e reggaeton, salirà sul palco, così come è già stato lo scorso 1 luglio a Ostia, quando ha aperto la serata inaugurale dell’RDS Summer Festival che vedeva protagonista Elodie. La biondissima e sinuosa artista italiana presenterà sei brani tra i suoi successi, tutti scritti e composti dall’artista, partendo da Como me gusta”, a Fino al Mattino, passando per Me pongo a perrear e Mil Cosas fno a Me gustan dos.



Julia Liros terminerà la sua esibizione con il nuovo singolo Dance with your Body, un pezzo dance che presenterà, per la prima volta live, al grande pubblico presente all’RDS Summer Festival, che è stato molto apprezzato dal pubblico nella serata inaugurale ad Ostia, complice anche una coreografia ad hoc, curata dalla stessa artista con l’aiuto del maestro Alfonso Paganini. La poliedrica artista con il suo singolo d’esordio nel 2019 “Me siento sola”, ha avuto oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube, che le è valso l’accesso al BillBoard LMS di Siviglia, lo scorso ottobre, al fianco di vere e proprie celebrità del mondo musicale latino, come Rauw Alejandro, Boza, Eix, Becky G, Taburete, Lerica. Julia Liros definita “La stella del latin pop italiano” è un’artista romana poliedrica che affianca alla sua recente carriera musicale come cantante e compositrice, iniziata solo nel 2019, anche e, soprattutto, quella di regista,

scrittrice e produttrice italiana, vincitrice di oltre 40 premi internazionali,

utilizzando il suo vero nome: Ludovica Lirosi.