La scaletta del concerto di Irama a Parma

Proseguono gli appuntamenti estivi di Irama Live 2022, il tour di Irama che questa sera si esibirà dal vivo al Parco Ducale di Parma. Ecco la possibile scaletta di brani della serata che includerà anche i recenti tormentoni estivi 5 gocce con Rkomi e Pampampampampampampampam Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sesta attesa data per l’Irama Live 2022, il tour estivo di Irama che questa sera, giovedì 14 luglio, farà tappa al Parco Ducale di Parma per un concerto energico ed emozionante – sotto le stelle – sulle note di uno degli artisti italiani più in voga del momento, ma anche più versatili. Irama porterà a Parma ben due dei suoi tormentoni forti in radio. Stiamo parlando di 5 gocce con Rkomi e il nuovissimo Pampampampampampampampam, che si aggiungono a una già ricca setlist di brani contenente gli inediti del disco Il giorno in cui ho smesso di pensare e celebri canzoni di repertorio per il giovane artista carrarese.

Irama in concerto a Parma, quali brani suonerà sul palco approfondimento Irama, il videoclip ufficiale del tormentone PamPamPamPamPamPamPamPam Il sesto appuntamento estivo con lrama Live 2022, che arriva a Parma dopo le date di Capannori, Legnano, Cattolica, Ferrara e Codroipo, si inserisce nella ricca rassegna di show in programma per Parma CittàdellaMusica. Irama suonerà quindi questa sera, giovedì 14 luglio nella cittadina emiliana al Parco Ducale, per un magico concerto a cavallo tra l’immancabile commozione suscitata da alcuni suoi pezzi e l’energia di altri. Saranno ben 27 i brani in scaletta per il concerto di Irama a Parma che, nonostante non sia ancora ufficiale, non dimenticherà di certo in un angolo gli ultimi successi estivi dell’artista carrarese cresciuto in Brianza e neppure i suoi più celebri brani di repertorio dall’esordio a Sanremo Giovani ed Amici di Maria de Filippi. Ecco la possibile scaletta del concerto di Irama a Parma: Sogno fragile Mediterranea 5 gocce Como te llamas Goodbye Una cosa sola Luna piena Colpiscimi Non mollo mai Eh mama eh Una lacrima Giovani Bella e rovinata Crepe Un giorno in più Bazooka Dedicato a te Yo quiero amarte E’ la luna Moncherie Nera La ragazza con il cuore di latta Milano Arrogante Ovunque sarai Baby – Capitolo XI La genesi del tuo colore

Quali altri ospiti sono attesi a Parma CittàdellaMusica approfondimento Canzoni estate 2022: le hit che si candidano al titolo di tormentone Mentre resta accesa la curiosità sul concerto di Irama a Parma, il 14 luglio, e sui papabili ospiti che l’artista porterà con lui sul palco – da Rkomi a Lazza, ma anche Sfera Ebbasta con cui ha condiviso parecchi brani – continua il successo del festival Parma CittàdellaMusica che per questa annata, segna il tanto agognato ritorno alla normalità, libera da restrizioni e distanziamento per la pandemia. Incominciato lo scorso 7 luglio nella suggestiva cornice sotto le stelle di Parco Ducale, Parma CittàdellaMusica accoglierà davvero tanti artisti. C’è già stato Andrea Bocelli, cui è spettata la grande apertura dell’evento, così come Zucchero, i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra. Il 19 luglio sarà invece il momento di uno tra gli appuntamenti più attesi della stagione musicale italiana, con Sting che porterà nella Penisola tutto il meglio della sua musica per un concerto indimenticabile.