Nuova musica per il duo che pubblica a sorpresa un nuovo brano, disponibile venerdì 15 luglio su tutte le piattaforme digitali e inserito nell'album uscito lo scorso 13 maggio. Un invito, quindi, a tornare nel loro bar magico, crocevia di culture differenti, separate dalle lingue ma unite dal mare della musica, che è ora impossibile da rifiutare

Il superamento dei confini nazionali e la ricerca di commistioni, contaminazioni e influenze tra culture differenti è parte del DNA artistico del duo. Il concept stesso dell’album è quello di uno spazio comune, dove le persone si incontrano e si fondono. Un luogo con le porte sempre aperte ai viandanti e alle loro vite, sempre esposte ai capricci della sorte. Lo si prova ascoltando la moltitudine di suoni che caratterizzano i brani: strati di strumenti acustici, voci e sintetizzatori che si uniscono in una miscela unica di timbri.

Il nuovo singolo segue la scia dei due ottimi precedenti di Marechià ft. Célia Kameni, uno dei brani più suonati dalle radio durante la scorsa estate, e Tienaté in un album dal sapore internazionale che è stato suonato dalle radio di tutto il mondo.

I Nu Genea in tour nei più famosi festival italiani ed europei

15 luglio - Gurten Festival, GURTEN (CH)

21 luglio - Meeting Del Mare, MARINA DI CAMEROTA (IT)

29 luglio - Acieloaperto, CESENA (IT)

30 luglio - Transatlantica, GENOVA (IT)

5 agosto - FestiValle, AGRIGENTO (IT)

13 agosto - Color Fest, LAMEZIA TERME (IT)

14 agosto - Locus, LOCOROTONDO (IT)

18 agosto - Vodafone Paredes De Coura, PAREDES DE COURA (PT)

20 agosto - Lowlands, BIDDINGHUIZEN (NL)

21 agosto - Pukkelpop, HASSELT (BE)

26 agosto - We Out Here, CAMBRIDGESHIRE (UK)

28 agosto - Rock En Seine, PARIS (FR)

17 settembre - Spring Attitude, ROMA (IT)