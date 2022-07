La Quadrilla rilegge un In un Giorno di Pioggia: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“In un giorno di pioggia” è una delle più famose canzoni dei Modena City Ramblers. Esce nel 1994 e diventa subito uno dei brani cult del decennio. Chi aveva 15 anni, in quel periodo, la ricorda come uno dei brani che venivano intonati non appena si prendeva una chitarra in mano. Io ero adolescente e le emozioni che mi trasmise sono ancora vive nella mia anima. É stata quindi, per me, un'esperienza fantastica poter reinterpretare questo brano insieme ad Alberto Morselli, che la cantava nei Modena City Ramblers, e alla mia band La Quadrilla. Inoltre, grazie alla collaborazione con Roberto Cavallo, ambientalista di lunga fama che interviene nella clip, abbiamo deciso di sviluppare su questo brano un concept ecologista. Quale occasione migliore per sensibilizzare l’ascoltare sul cambiamento climatico e la siccità se non un brano che parla di pioggia? Abbiamo così deciso di sviluppare l’idea del videoclip, realizzato da Marco Giaimo, sulle bellissime e drammatiche immagini di Debora Ughetti del lago di Ceresole in secca.



In Piemonte stiamo vivendo la peggior siccità degli ultimi 65 anni. Con questo brano e video siamo riusciti, ancora una volta, a mettere insieme i due elementi che ci contraddistinguono da sempre: da una parte la musica folk e dall’altra il nostro impegno ecologista. Il risultato è qualcosa di magico e sorprendente. Abbiamo registrato e mixato il brano grazie a Mauro Tavella, alla scuola APM di Saluzzo e alle idee dei giovani allievi ci hanno dato spunti molto interessati per ri arrangiare la canzone. La collaborazione con Roberto Cavallo su temi ecologisti andrà avanti con un tour estivo che ci vedrà impegnati in uno spettacolo teatrale dal titolo “non c'è un pianeta b” dove La Quadrilla è impegnata nell’accompagnamento musicale mentre Roberto Cavallo presenta dei monologhi sul tema ambiente.



Ci auguriamo di collaborare ancora, in futuro, con Alberto Morselli, un artista emozionante e generoso. Colgo l’occasione per ringraziare i Modena City Ramblers che sono il miglior gruppo combat folk in Italia. (Nicola Lollino, cantante de La Quadrilla).



La musica crea emozioni e sono le emozioni a muoverci all'azione a motivarci. Troppo spesso queste emozioni sono negative. Abbiamo bisogno di recuperare un rapporto sereno con la Natura alimentato da emozioni positive. Per questo sono felice di collaborare con La Quadrilla e Alberto Morselli, così da provare a passare da una logica di denuncia ad una di azione positiva per il nostro futuro. In questo senso l'acqua è strategica: nasciamo nell'acqua, da bambini giochiamo nell'acqua, l'acqua è al centro della vita; oggi, più che mai, dopo mesi di siccità, tropicalizzazione degli eventi atmosferici, fusione dei ghiacciai, abbiamo la necessità, sempre più pressante, di ricostruire un legame con ciò che ci circonda, per capire i segnali che la natura ci manda e agire di conseguenza. Per questo la musica e le arti sono un veicolo di comunicazione che ci può aiutare a capire quanto l'uomo sia artefice del suo destino