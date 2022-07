Peejay, tra Fiordalisi e vita vissuta: la playlist

Paolo Gaffurini, in arte Peejay, torna con il nuovo singolo Fiordalisi, un inno all’amore. Per Sky TG24 sceglie dieci canzoni che evocano ricordi e momenti di vita vissuta. Per raggiungere la serenità non dimentichiamoci che è opportuno attraversare il caos, anzi talvolta nemmeno si riesce a uscirne definitivamente. Un sorriso però, può spegnere qualsiasi rumore e pensiero sostituendolo con i colori di mille fiori blu fiorenti

Marracash - Bastavano Le Briciole

I primi echi di una generazione completamente inedita. Il Rap è ormai qualche anno che esiste in Italia ma il bacino d'utenza è davvero ridotto. Qualche anno dopo, invece, inizia la sua scalata grazie ai primi social, mixtape gratuiti e concerti extramlianesi. Questo brano di Marracash urlava tutto ció che un ragazzino

incazzato avrebbe voluto urlare. Dal nulla, nel nulla bastavano veramente le briciole.



Eminem - Lose yourself

Affatto banale per quanto famosa. Ciascuno di noi in un momento di sconforto l'ha ascoltata per farsi coraggio. Probabilmente è stata la mia sveglia e la mia buonanotte per un lungo periodo. Ho visto due concerti di Eminem in quegli anni (Parigi, Londra). Ne sentivo il bisogno.



Bob Marley - Redemption Song

Icona. Un personaggio indelebile nella mia cultura musicale. Gli ideali, lo stile, il levare, il coraggio. Testi semplici ma enormi che arrivano dritto al cuore. Un artista che resterà per sempre nei cuori di chi lo ha amato.



Tupac - Life goes on

La vita va avanti. Nel bene nel male. Sono sempre stato affascinato da chi lotta per qualcosa, una causa un ideale. Per chi ha la forza e il coraggio di non mollare, di seguire i propri obiettivi, di non fermarsi dinanzi agli ostacoli.



Fabrizio De Andrè - La canzone dell'Amore Perduto

È l'ora del grande cantautorato italiano. Ad avvicinarmici è sin dalla tenera età mio padre. Tuttavia è solo negli ultimi anni che l'nterpretazione di tal poesie ha iniziato veramente ad affascinarmi.



Dire Straits - Sultan Of Swing

Non sono mai mancati nelle mie playlist le varie Rock Band degli anni 70/80. I Dire Straits sono in assoluto la mia preferita. La personalità del suono che caratterizza la loro wave resta, a mio avviso, unica.



Lucio Dalla - Quale Allegria

Poco da raccontare. Un altro gigante della musica italiana. Ognuno di noi credo che per ciascun artista abbia la sua canzone preferita. La mia di Lucio è Quale Allegria. Brividi, passione, energia.



Fiore di Maggio - Concato

Spazio al romanticismo. Questa canzone mi manda a momenti indelebili. Un amore gigante per una ragazza incredibile e speciale. Quei ricordi che ti restano sulla pelle, quelle emozioni che vorresti riprovare. L’amore è poesia.



John Mayer - Gravity

Fenomeno da ogni punto di vista. Blues, pop, rock. Voce e chitarra. Gravity mi ricordo un periodo della mia vita in cui facevamo coverband. Non lo dimenticherò mai perché mi ha insegnato tanto.



Vasco Rossi - Dillo Alla Luna

Vasco è Vasco. Dirne una per non dirle tutte. Immenso, unico, magico, il poeta della musica italiana. Tutti ci ritroviamo nei suoi testi. Sono pezzi di vita, di storie, di emozioni vissute.