La musica sa farci ballare anche senza il glutine: la playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Per Te - Jovanotti

Da qui parte il nostro progetto, la consapevolezza di non poter più improvvisare una canzone che mette in note ogni desiderio e paura di un genitore. Quando nacque la nostra primogenita Anna poteva essere celiaca e così ci siamo dati da fare per renderle la vita meno complessa (almeno per quanto riguarda l’alimentazione!) e abbiamo capito che il nostro desiderio era lo stesso di moltissimi genitori! Ci siamo

messi in gioco e la nostra bella Family è nata proprio così!



Domani - Artisti uniti per l’Abruzzo

Un evento del genere rimette tutto in discussione (soprattutto se lo affronti col pancione di 8 mesi!). Le note di “Domani” le parole dei tanti artisti che hanno collaborato ci hanno spinto oltre, ci hanno dato fiducia, speranza, ci hanno fatto crescere. Più di tutto ci colpì la grandissima solidarietà, la vicinanza, la fratellanza. Quel periodo, seppur terribile, ha mostrato come dovremmo essere sempre, sia oggi che domani.



Anna e Marco - Lucio Dalla

È la canzone che, da sempre, sottolinea il nostro manifesto di vita. L’amiamo così tanto da aver dato il suo nome ai nostri figli. Un ricordo speciale e indimenticabile, un inno alla vita e all’amore.



Ti sposerò - Jovanotti

Il 2002 è l’anno della laurea, ultimo traguardo prima del matrimonio, già fissato per l’anno dopo. Mi sarebbe piaciuto dedicargliela alla festa della mia laurea… poi mi sono vergognata. Una canzone che ha rappresentato un capitolo importante del nostro percorso insieme.



En e Xanax – Samuele Bersani

Sempre in perfetto equilibrio tra responsabilità e il non prenderci troppo sul serio, come siamo noi. Ci rispecchia molto questo brano perché ci trasmette tanta energia. Un mix di emozioni e quel pizzico di follia.



Balliamo sul mondo - Ligabue

Prime uscite in macchina, quando ancora ci si conosceva a stento, ma si cantava insieme “Balliamo sul mondo” quando il futuro non aveva nulla di definito e non sapevamo che il futuro visionario che sognavamo era già così vicino!



Come foglie - Malika Ayane

La “maledetta nostalgia” della canzone la sentivo tutta, con Anna piccolissima in braccio con addosso già la nostalgia di quel momento, quello che stavo vivendo… la responsabilità di una vita che si forma sotto le tue mani, la consapevolezza delle difficoltà che verranno, ma anche la gioia di godersi appieno quest’avventura

meravigliosa!



La guerra di Piero – Fabrizio De Andrè

Scritta nel 1966, come se fosse scritta oggi, si narra che Luca da piccolo si addormentava ascoltandola. Non potevamo non far conoscere questo capolavoro ai nostri figli, Anna e Marco.



In ogni atomo - Negrita

Correva l’anno 1999, ci si affacciava al mondo del lavoro, diverso da quello di oggi, ma sempre in bilico con un carico di responsabilità e sicurezze che sono state demolite e ricostituire negli anni, che ancora oggi demoliamo e ricostruiamo.