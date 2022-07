Drake ha cantato "I Want It That Way" insieme ai Backstreet Boys

Duetto a sorpresa tra i Backstreet Boys e Drake nel concerto di sabato 2 luglio a Toronto della band. Il rapper ha cantato I Want It That Way insieme a loro

I Backstreet Boys e Drake monopolizzano la scena

Durante il concerto, i Backstreet Boys hanno annunciato al pubblico presente l’arrivo di “nuovo sesto componente”, destando immediatamente grande curiosità. I fan, però, alla vista di Drake sono decisamente rimasti spiazzati, esplodendo in un boato di gioia. La band e il rapper hanno cantato I Want It That Way, uno dei brani più iconici dei Backstreet Boys, scritto nel 1999, regalando così un momento magico al pubblico presente a Toronto. Al termine della canzone, Drake ha salutato permettendo così alla band, composta da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Litrell, AJ McLean e Kevin Richardson, di proseguire lo spettacolo. I Backstreet Boys sono attualmente in giro per tutto il mondo per il DNA World Tour, la prosecuzione dei concerti iniziati nel 2019 e poi interrotti a causa della pandemia COVID-19. Il nome del tour prende spunto dall’ultimo album della band, chiamato proprio DNA, uscito nel 2019 e che ha sancito il loro ritorno dopo 6 anni da In a World like This del 2013.