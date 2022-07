Un libro (EPC Editore) spontaneo e personale in cui l’autrice racconta, con una prosa molto originale, la sua scelta di essere prima di tutto una mamma. L’autrice è una famosa blogger che conta più di 90mila follower su Instagram. Per Sky Tg24 sceglie le dieci canzoni per le mamme insonni

"Sogna ragazzo sogna" (Roberto Vecchioni) è la colonna sonora della mia vita. È tutte le cose grandi che sai fare anche se ti sembra di essere fermo per un istante. La pianta d'ulivo che pianterai nella speranza di vederla fiorire e tutte le lettere lasciate a metà delle quali potrai scriverne il finale.

“Photograph” (Ed Sheeran) è la canzone che ho potuto cantare alla mia terza figlia Nina mentre la cullavo per farla addormentare come trionfo da un periodo bruttissimo conseguente alla nascita proprio di Nina.

"Flapper girl" (The Lumineers): è la ragazza che ero e che dentro di me continuo a coltivare come una piantina rigogliosa che deve ancora sbocciare. È la Florida, le grandi cadillac ed il caldo mare che mi ha rubato il cuore.

"Little talks" (Of Monsters and Men): sono le chiacchierate in riva al mare con chi amo che a volte mi piacerebbe fare ma sento il ritmo di questa vita troppo veloce per potermi fermare, adesso.

"Così celeste" (Zucchero): sono tutti i soli di sera che hanno portato le vite delle mie quattro bambine.

"Love yourself" (Justin Bieber): la canzone cantata nella solitudine danzando alla pancia che custodiva la mia prima bambina Beatrice, che una volta nata mi ha cominciato a plasmare come la donna che voglio diventare.

"Heart to heart" (James Blunt) è un pizzico di cuore che lascio sul lungo lago di Lugano quando con trionfo prendo una posizione e decido di mollare tutto per tornare in Italia accanto a mio marito.

"Giovani wannabe" (Pinguini Tattici Nucleari) perché dedico alle mie bambine "tutte le autostrade che portano al mare" come trionfo dell'allegria su tutte le cose grigie.

"Vivere la vita" (Mannarino): perché è la poesia che voglio le mie bimbe imparino a recitare.

"Fiamme negli occhi" (Comacose): per tutte le volte che l'abbiamo, insieme urlata a squarciagola.