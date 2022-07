Jova Beach Party 2022, si parte oggi da Lignano Sabbiadoro

La festa più grande dell’estate prende finalmente forma: parte sabato 2 luglio da Lignano Sabbiadoro, il viaggio del Jova Beach Party. Un format unico al mondo, un’idea senza precedenti, un’esperienza travolgente per tutti gli artisti e per tutto il pubblico. Condividi

La festa più grande dell'estate prende finalmente forma! Con più di 60 mila persone parte da Lignano Sabbiadoro il JOVA BEACH PARTY con i primi due Party sulla spiaggia prodotti da Trident Music. Un format unico al mondo, un'idea senza precedenti, un'esperienza travolgente per tutti gli artisti e per tutto il pubblico. oggi cominciamo, le parole di lorenzo jovanotti "OGGI COMINCIAMO! in tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un'impresa impossibile eppure ci siamo, siamo qui, abbiamo tutto pronto e alle 14:00 parte il nuovo JOVA BEACH PARTY. Stasera si va avanti fino a mezzanotte. La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena. Non è la grandezza la cosa importante, però, è l'energia, l'esperienza di condivisione e connessione con gli elementi, tutto nato intorno al desiderio di un grande salto in avanti verso qualcosa di nuovo e insieme ancestrale. In fondo il rock'n'roll è proprio questo e per questo ci piace tanto: ballare sul confine tra la natura umana più profonda e la scoperta di ciò che non ha ancora un nome. Venitevi a divertire!!! Gettatevi in questa figata, vi aspettiamo!".

Il veliero di Lorenzo e l'abbraccio totale con la sua gente, inizia il suo viaggio e sarà in 9 popolari spiagge italiane, 1 prato di montagna, 1 ippodromo e 1 aeroporto. La Woodstock di JOVA è una grande festa, una vera e propria città temporanea, un villaggio del divertimento animato dalla voglia di ballare, di stare insieme, di abbracciarsi. È l'happening più innovativo, un'esperienza unica e totalizzante che comincia all'apertura delle porte intorno alle ore 14:00 e finisce prima di mezzanotte, dopo una grande maratona di musica e ballo all'insegna del divertimento. una festa totale "L'idea è semplice: FESTA"- ha dichiarato Lorenzo - "Celebrare ballando cantando radunandosi in riva al mare, è una cosa che gli esseri umani fanno da sempre. Nel 1982 (il 4 luglio 2022 saranno 40 anni esatti) ho fatto la mia prima serata come DJ in una discoteca a Cortona e ho avuto la sensazione precisa e indefinibile che quello fosse il mio posto. Lo ammetto, è una botta di culo trovare una passione folgorante a 15 anni. In questi 40 anni la consolle è sempre rimasta la piattaforma di base per tutto quello che mi è capitato nel mondo della musica e dello spettacolo. Più mi allontanavo dalla consolle più l'elastico si tendeva e mi richiamava verso la musica che si balla, a un'idea aperta della musica che parte però da un battito. Con i miei amici musicisti ne parlavo spesso: mi piacerebbe provare a realizzare un nuovo 'format' di evento live. Nel 2019 dopo alcuni esperimenti in situazioni improvvisate è nato JOVA BEACH PARTY che è la mia idea di festa totale, dove la musica live, la consolle, la natura, la tecnologia, l'incontro di mondi, la cultura pop, gli artisti, il cibo buono ecc ecc sono gli elementi di una cosa nuova, unica al mondo e antica come il mondo: LA FESTA."

ogni serata è diversa e ogni party unico JOVA BEACH è il sogno di Jovanotti che si avvera. Ogni giorno una diversa la line up degli ospiti, un diverso set di Lorenzo. Niente scaletta. Un'esperienza artistica sorprendente, fisica, selvatica, sensoriale, un intrattenimento garantito dal primissimo tra i DJ, primo DJ performer di tutti i tempi. "Amo gli inizi, ognuno ha i propri vizi" canta Lorenzo ne La Primavera e l'inizio del suo set dura tutto il giorno. JOVA BEACH PARTY è LORENZO in consolle, è LORENZO con la sua BAND. Una band eccezionale con Saturnino, al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori, Christian "Noochie" Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kalifa Kone. JOVA BEACH PARTY è anche LORENZO con diversi OSPITI nazionali e internazionali, provenienti quest'anno da oltre 30 Paesi al mondo e dai più disparati pianeti musicali. "Il main stage di Jova Beach Party è un veliero che ha attraversato tempeste, bonacce e mari inesplorati, ha fatto un carico di amore e ora approda sulle spiagge italiane, ed è festa grande. Di notte il veliero si trasforma in astronave e…si vola!"

Nel set di JOVANOTTI anche un’installazione visiva esclusiva con protagonista Gianmarco Tamberi. E, per le date di Lignano Sabbiadoro, a pochi minuti dallo show di Lorenzo, Pierpaolo Foti - artista, musicista, violinista, compositore amato in tutto il mondo e dalle caratteristiche clamorose - suonerà in una speciale cornice sul Kontiki Stage, al centro della spiaggia, con il suo quartetto d’archi, un’iconica versione de La Primavera di Vivaldi. JBP è una mega festa sulla spiaggia con un DJ pazzesco e con un nuovo hardware sonoro e visivo stupefacente. Lo “spettacolo” non è scritto ma è live. Nessuna prova, nessuna scaletta, niente di preparato, tranne la grande voglia condivisa di stare insieme e fare musica. Lo show, che si sviluppa su tre palchi, è vivo, selvatico, divertente, emozionante, innovativo, moderno, avvincente, tribale, ancestrale, giocoso, intenso. “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa” - racconta Lorenzo - “Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”.

la presentazione del Disco del Sole È al JOVA BEACH PARTY 2022 che Jovanotti presenterà finalmente live al pubblico le prime puntate del DISCO DEL SOLE, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il flusso libero dei brani scritti da LORENZO a due anni e mezzo di distanza da La Nuova Era, che vanno pian piano a comporre il disco fisico e completo di prossima uscita. Dopo le prime nuove canzoni, tra cui IL BOOM, LA PRIMAVERA e I LOVE YOU BABY, Disco di Platino ancora ai vertici delle classifiche radio e streaming, è arrivata il 21 giugno per il solstizio della stagione più calda SENSIBILE ALL'ESTATE, manifesto pop del debutto sulle spiagge. Il nuovo capitolo OASI, già disponibile in pre save (Capitol Records Italy), uscirà l'8 luglio in concomitanza con la prima delle due date a Marina di Ravenna. C'è da scommettere che qualche nuovo brano inedito sarà già nel set di Lignano Sabbiadoro. Questa la tracklist: Sensibile all'estate, E si fa bello per te, Oasi, In viaggio, Yalla Yalla.