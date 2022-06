Vasco Rossi in concerto a Torino, tutto quello che c'è da sapere

Domani sera, giovedì 30 giugno, il cantautore si esibirà alla Stadio Olimpico di Torino per l’ultima tappa del suo tour Vasco Live 2022 Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il tour Vasco Live 2022 sta per calare il sipario. Dopo il grande debutto a Trento, il 20 maggio scorso, e le esibizioni negli stadi di Napoli, Messina, Bari e Ancona, il rocker chiuderà la serie di concerti domani, giovedì 30 giugno, allo Stadio Olimpico di Torino. Dalle 21:00, dunque, prenderà il via lo show, tra nuove hit e indimenticabili pezzi come Albachiara e Siamo solo noi. I biglietti sono andati sold out in pochissimi giorni, a dimostrazione del grande e affezionato pubblico che ha il cantautore di Zocca.

Vasco Rossi in concerto a Torino il 30 giugno approfondimento Concerto Vasco Rossi a Bari, a sorpresa sul palco Checco Zalone. VIDEO “Siamo qui, pronti a ricominciare” questo è stato lo slogan che ha accompagnato il Vasco Live 2022 in giro per gli stadi di mezza Italia. L’evento conclusivo di Torino è stato descritto come unico e speciale e lo stesso Vasco Rossi ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una serie di storie risalenti all’ultimo concerto di Torino, risalente al 2018. La scaletta prevede 30 brani e si conclude con Albachiara. Ecco le canzoni previste per l’ultimo concerto del Vasco Live 2022: XI comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore… aiuto Muoviti! La pioggia la domenica Un senso L’amore, l’amore Interludio Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Toffee Sally Anima fragile Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

Altre anticipazioni e curiosità sul concerto di Vasco Rossi a Torino approfondimento Vasco Rossi, il nuovo video de L'amore l'amore. VIDEO Mentre l’attesa per il concerto di Vasco Rossi a Torino sale, è stato già annunciato che gli spettatori vivranno uno show unico e ricco di sorprese. Neanche a dirlo, non sono trapelate indiscrezioni al riguardo, perché il rocker vuole mantenere il massimo riserbo in merito. Per l’ultima data del Vasco Live 2022, Vasco Rossi ha scelto di soggiornare a Romano Canavese, un piccolo borgo di 2.668 abitanti. La struttura che ospita lui e il suo staff già dal 28 giugno è il Relais Villa Matilde, una dimora storica del ‘700 immersa nel verde e dotata di una grande piscina.