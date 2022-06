Violante Pretoria ci porta alle Hawaii per curarsi e curarci: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



L'idea era quella di scrivere una canzone forte. Per "forte" intendo una canzone che può essere cantata anche fra vent'anni, immortale, che faccia muovere tutti quanti gli organi. Utopico per un emergente ma sapevo di avere tanto da dire e di sicuro non

sarebbero mancate le parole e le melodie giuste. Perché proprio "alle Hawaii"? Il primo contatto con le Hawaii lo ebbi dieci anni fa quando mia sorella mi chiese di andare a fare un tatuaggio insieme, mi disse: "Ti va di andare a farci tatuare la parola Ohana sulla mano? Significa Famiglia in hawaiano." L'idea mi piaceva molto, la famiglia è un concetto al quale sono sempre stato legato. Siamo andati a tatuarci. Anni più tardi cominciai a soffrire d'ansia e tra i molti libri coi quali mi stavo documentando ne ho trovato uno sull' Ho'oponopono, un'antica pratica hawaiana per la riconciliazione, il perdono, la cancellazione di memorie e pensieri negativi e la risoluzione dei conflitti.



L'Ho'oponopono prevede dei mantra fatti di parole positive, gli ideatori di questa tecnica sostengono che il significato di ogni parola genera una vibrazione nel nostro corpo, basta solo pensare al concetto indicato dalla parola, e per mezzo delle vibrazioni generate dalle parole positive (contenute nei mantra dell'Ho'oponopono) è possibile cancellare le memorie negative. Anche la parola "Hawaii" ha un significato positivo, infatti fra i molti significati che ho letto c'era anche "Guarigione": lo presi come un segno, ed è stato quello il momento in cui ho pensato di scrivere una

canzone forte, e avevo già deciso il titolo. Quando scrivo una canzone parto sempre dalla musica, le parole le scrivo dopo e questo lavoro, di solito, richiede un paio di giorni, Hawaii è stata scritta in un paio d'ore; Le canzoni che "si scrivono da sole"

sono quelle che funzionano di più. Ho registrato un provino, l'ho riascoltato, mi sono emozionato ed ho deciso di farla ascoltare al mio editore che mi ha detto "Facciamola immediatamente!".



Alla fine delle registrazioni abbiamo contattato i ragazzi di Round Visuals, fondamentali per raccontare attraverso le immagini quella che, sostanzialmente, è la storia della guarigione di una relazione sentimentale. Abbiamo pensato di agire secondo la logica del ritornello del brano, ovvero mostrare delle immagini positive che potessero generare buone vibrazioni nell'ascoltatore. Nel videoclip, infatti, non c'è una trama, bensì panorami mozzafiato e bellissime spiagge della mia terra: La Sicilia

Le riprese sono state fatte fra le spiagge di San Vito Lo Capo e Macari (Provincia di Trapani), abbiamo girato fra Aprile e Maggio e in quel periodo le temperature siciliane, di solito, oscillano sempre fra i 20 e i 25 gradi; purtroppo proprio in quella settimana arrivò l'ultima perturbazione invernale che portò piogge e molto freddo, e mi sono ritrovato a girare un videoclip estivo in una giornata in cui c'erano 10 gradi, infatti, il giorno successivo mi sono svegliato con 38 gradi di febbre dato che il mio outfit per le riprese era estivo. Hawaii racconta la voglia di guarire, di guarirmi, di guarirvi, cantatatela come fosse un mantra.