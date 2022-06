Musicultura, il festival al via a Macerata nel nome dell'Ucraina

Si è aperta la sera di venerdì 24 giugno, allo Sferisterio di Macerata, la XXIII edizione di Musicultura, il festival della canzone d'autore e della musica popolare, quest’anno condotto da Enrico Ruggeri e Veronica Maya. Un’edizione che guarda a Est, verso l’Ucraina, e che al Paese in guerra si rivolge anche grazie alla presenza della band dei DakhaBrakha. L'esibizione del quartetto di Kiev, dal nome in lingua antica ucraina che significa "dare/prendere", famoso nel mondo per le sue esibizioni, tra folklore e teatro, porta un suono transnazionale radicato nella cultura ucraina di grande potenza e vastissima gamma vocale, accompagnato da strumenti tradizionali indiani, arabi, africani, russi e australiani. E per l'occasione Musicultura ha invitato alla serata una rappresentanza della comunità di profughi ucraini ospitati nel territorio.

Gli omaggi all'Ucraina

"Inseguivamo questa fantastica formazione da quattro anni, non sembra vero che oggi la loro terra e il loro popolo siano devastati da una tragica guerra di aggressione - ha detto il direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri. - Una realtà drammatica bussa iolentemente alle nostre coscienze, la musica non può purtroppo cambiare lo stato delle cose, può portare forse un po' di conforto". Conforto che è arrivato anche da altri artisti presenti sul palco. Angelo Branduardi ha infatti cantato una versione in ucraino di Alla fiera dell’Est, quella già proposta a Bologna in occasione del Festival delle idee di Repubblica. I Litfiba hanno invece dedicato a coloro che “vivono in Ucraina, a Kabul, a Gaza, in Sud Sudan” la loro Lulù e Marlene, con Pierò Pelù che ha voluto citare una frase di Il mio nome è mai più: “La pace è l’unica vittoria”.