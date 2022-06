La scaletta del concerto dei Rolling Stones a Milano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Rolling Stones continuano il loro tour europeo, dove sono accolti in stadi gremiti e mettono in scena un nuovo spettacolo e una nuovissima produzione ribattezzato Sixty . Come ci si aspetterebbe in occasione del sessantesimo anniversario della band, gli Stones , ancora una volta affiancati da Steve Jordan alla batteria, offriranno ai fan una scaletta come nessun'altra, piena di classici, oltre a una selezione di brani inaspettati e sorprese estratte ogni sera dal loro formidabile arsenale di canzoni. L'opening act a San Siro è affidato ai Ghost Hounds .

LA SCALETTA



Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Get Off of My Cloud (dedicata Charlie Watts)

Tumbling Dice

I Wanna Be Your Man (cover dei The Beatles)

Out of Time

You Can't Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

You Got the Silver (voce principale Keith Richards)

Connection (voce principale Keith Richards)

Miss You

Midnight Rambler

Paint It Black

Sympathy for the Devil

Jumpin' Jack Flash



Encore

Gimme Shelter

(I Can't Get No) Satisfaction