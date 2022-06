La scaletta del concerto di Venditti e De Gregori a Roma

Un concerto evento, unico nel suo genere, quello che i due grandi artisti della musica italiana porteranno allo Stadio Olimpico di Roma domani, sabato 18 giugno, a partire dalle ore 21:00. Francesco De Gregori e Antonello Venditti condivideranno dunque il palco nella città che ha dato loro i natali, Roma, per uno show che rimarrà nella storia e destinato a ripetersi per il loro tour. I due cantautori, il 4 marzo scorso, hanno pubblicato un 45 giri da collezione, in cui sono presenti le due hit Generale e Ricordati di me, reinterpretate a due voci e che, con tutta probabilità, porteranno domani sera sul palco.

La scaletta del concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Roma

Giugno segna una data importante per Venditti (72 anni) e De Gregori (70 anni): è il 50esimo anniversario dal loro Theorius Campus, il disco scritto insieme e portato in una tournée in Ungheria. Dopo quel lavoro i due cantautori hanno preso strade diverse, raggiungendo grandi successi individuali. Ora, però, è giunto il tempo di ritrovarsi artisticamente per un tour che partirà domani, sabato 18 giugno, dalla Stadio Olimpico di Roma. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera De Gregori ha spiegato che l’idea del tour è “nata da un pranzo iniziato alle una e finito alle quattro e mezza del pomeriggio. Ci siamo chiesti se lo volessimo fare davvero e, davanti a una bottiglia di vino rosso, ci siamo detti di sì”. Mentre l’attesa e le aspettative aumentano, Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno provato la mitica Grazie Roma. Il Principe ha poi postato il video sul suo profilo ufficiale Facebook, mandando in visibilio i fan. Sebbene non sia ancora stata rilasciata una scaletta ufficiale, i due grandi artisti proporranno senza alcun dubbio alcuni dei loro brani più famosi, tra cui La donna cannone, Rimmel e Alice per De Gregori e Notte prima degli esami, Unica e Ci vorrebbe un amico per Venditti. Inoltre, porteranno sul palco le reinterpretazioni a due voci di Generale e Ricordati di me.