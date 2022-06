Ana Mena, fuori il videoclip di "Mezzanotte"

Mezzanotte è il titolo del nuovo singolo di Ana Mena uscito venerdì 3 giugno sulle piattaforme digitali e in radio. Il perfetto tormentone dell’estate 2022 che ha ora anche un suo videoclip ufficiale su YouTube, tra feste in piscina e lunghi party notturni tutti da ballare

L’estate si prepara ad arrivare e lo dimostrano anche le numerose hit che in questi giorni stanno rivitalizzando lo streaming delle piattaforme musicali e l’alta rotazione radiofonica. Tra le canzoni nuove di zecca, ad aver catturato l’attenzione del pubblico è quella di una veterana dell’estate italiana. Stiamo parlando della pop star Ana Mena che ormai da tempo, nonostante le origini spagnole, sceglie di cimentarsi con singoli nella lingua del Belpaese. Venerdì 3 giugno ha fatto il suo esordio, Mezzanotte , che ha debuttato anche sulla piattaforma di contenuti YouTube con il suo videoclip ufficiale . I frame, prodotti da The Panda Bear Show e diretti da Pablo Hernandez, portano in scena il significato più intimo della canzone che parla di un tipico amore estivo e della malinconia che resta addosso una volta che svanisce. La protagonista delle riprese è la stessa Ana Mena che, circondata da ballerini, si diverte in piscina e nei numerosi party che alimentano le serate tra amici e amori in meravigliose discoteche estive a cielo aperto e tutte da ballare.

Mezzanotte è il nuovo tormentone di Ana Mena

approfondimento

Ana Mena, il singolo Quiero Decirte con Abraham Mateo

Con la novità di Mezzanotte, Ana Mena sceglie ora di far ballare tutto il pubblico italiano che affollerà club e spiagge durante l’estate ormai imminente, senza affidarsi alla musica dei suoi ormai noti compagni di avventura Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi. Uno stand-alone ben riuscito in cui la cantante e attrice spagnola ha collaborato per la sua riuscita con Andrés Torres, Jacopo Ettorre, José Luis de la Pena e Mauricio Rengifo alla scrittura, mentre la produzione è a cura del team di Andrés Torres e Mauricio Rengifo, e mixata da Tom Norris nell’adattamento originale (in spagnolo), mentre in italiano è con Jacopo Ettorre. Mezzanotte è uscita lo scorso venerdì 3 giugno per Epic/Sony Music.