Emanuele Tito canta che la consapevolezza di sé è Tanta Roba: il video

Mi chiamo Emanuele Tito e sono un cantautore classe 1993 nato nella splendida cornice della costiera amalfitana, fra Sorrento e Positano, precisamente a Vico Equense. Tanta Roba, il mio nuovo singolo, mi sta particolarmente a cuore per il messaggio che comunica: l’ho scritto pensando a tutte quelle persone che come me son state ostacolate lungo il percorso, che hanno tentato ogni strada pur di non fermarsi, portando alla luce proprio la mia esperienza personale nel raggiungere con fatica i traguardi. Con questo brano vorrei poter aiutare le persone che hanno talento ed i giovani artisti a fregarsene del riconoscimento da parte di alcune persone, di non farsi condizionare dai “giudizi” e farle arrivare davvero a credere in se stesse al 100% senza l’aiuto di nessuno. Come diceva Al Pacino in un celebre film “mi fido solo di me, di chi c..... ti puoi fidare?”. Quello è il vero segreto per andare avanti! Ho cominciato a 13 anni ad imparare a suonare la chitarra, e da lì in poi mi sono avvicinato ad altri strumenti, studiando un po’ di tutto da autodidatta.

All’età di 16 anni ho creato la mia prima cover band che mi ha portato a fondare “Alchimia”, il mio primo progetto come solista. Comincio a fare la classica gavetta, imparando, tra le varie esperienze a cercare di emergere con le mie forze.

Nel 2021 esce “Salire in Alto” sotto la TRB Rec, demo auto prodotta, mentre quest’anno ho avuto l’opportunità di firmare con l’etichetta Matilde Dischi il singolo “Giuro che stavolta non farò piano” e subito dopo è arrivato “Tanta Roba”, secondo pezzo che scrivo e compongo in totale autonomia, pubblicato sempre dalla Matilde Dischi di Davide Maggioni, e prodotto da Davide Gobello per il progetto Majonese Project.

Ho dedicato il brano in primis a coloro che non hanno creduto in me, a chi non ha saputo apprezzarmi. Adesso che hanno notato la mia stoffa e la mia determinazione mi cercano e qualcuno si è pure ricreduto, ma non mi sento di dargli la minima attenzione.

Anzi festeggio i miei successi “ringraziando” in parte chi ha provato a fermarmi, perché mi ha motivato molto di più. Ho investito molto anche sul videoclip, su cui spendo due parole perché è stato realizzato con una grande produzione e ottimi professionisti, che mi hanno aiutato a esprimere perfettamente il messaggio. La mia idea di creare una coreografia insieme a delle esperte coreografe e ballerine domina gran parte del video, che risulta dinamico, moderno. Le diverse location scelte, fra cui un albergo di lusso, un misterioso secret bar e un bellissimo “barber shop” si alternano nel raccontare una trama che nasconde un segreto al suo interno e facendo da sfondo perfetto al brano. Adesso posso affermare che sono, anzi con il mio team “siamo”, davvero Tanta Roba!