Vasco Rossi, concerto a Firenze: la scaletta

Nuovo appuntamento con il Vasco Live 2022, questa sera, venerdì 3 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Ecco tutte le canzoni che faranno parte della scaletta ufficiale di uno show che ha già tutte le carte in regola per diventare iconico

È con un ricco carosello di immagini condivise sul suo profilo Instagram ufficiale, dove da sempre è molto attivo, che Vasco Rossi ha mostrato ai suoi fan i primi scatti in anteprima di un 2 giugno inedito, passato a festeggiare la Repubblica Italiana in preparazione del suo atteso concerto di oggi, venerdì 3 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Ecco la scaletta ufficiale della serata in musica e tutte le informazioni utili per parteciparvi al meglio.

Vasco Rossi arriva a Firenze, venerdì 3 giugno approfondimento Vasco, fuori il video-live del brano XI Comandamento Quarta tappa del Vasco Live 2022, il tour del rocker di Zocca in alcune tra le più belle arene e stadi della Penisola, dopo i successi delle passate settimane a Trento (20/05), Milano (24/05) e Imola (28/05). Questa sera, venerdì 3 giugno, Vasco Rossi suonerà a due passi dal centro rinascimentale del capoluogo fiorentino, con la Visarno Arena di Firenze (area del parco delle Cascine, ex ippodromo del Visarno) che non solo è già sold out, ma si prepara a riaccendere i suoi riflettori sulla musica di uno tra gli artisti italiani più amati di sempre. È grande attesa tra i circa 60mila spettatori che non vedono l’ora di ascoltare per la prima volta dal vivo gli inediti del nuovo disco Siamo Qui, uscito il 12 novembre 2021, insieme al duetto di La Pioggia Alla Domenica con Marracash, oltre che vecchi e nuovi successi del grande repertorio del Blasco. Ecco la possibile scaletta della serata, costruita in base alle esibizioni già andate in scena per i tre precedenti concerti italiani del Vasco Live 2022: XI comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore… aiuto …Muoviti! La pioggia alla domenica Un senso L’amore l’amore Interludio 2022 Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra …..Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh… già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Toffee Sally Siamo solo noi Vita spericolata / Canzone Albachiara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Vasco Rossi, informazioni utili sul concerto del 3 giugno 2022 a Firenze approfondimento I migliori concerti di giugno 2022 Alcune importanti informazioni logistiche e utili a raggiungere il mega-evento in musica di Vasco Rossi a Firenze, venerdì 3 giugno. L’inizio del concerto del Blasco è previso per le ore 21.00, con l’apertura ufficiale dei cancelli che avverrà però già a partire da mezzogiorno. Il box office sarà invece attivo dalle ore 15.00. La bella musica sul palco a cielo aperto dell’ex ippodromo fiorentino inizierà alle ore 18.30 con un mini concerto di apertura durante il quale si esibiranno alcune band di supporto, selezionate tra il meglio della musica italiana emergente. Come annunciato dagli organizzatori degli iconici show del Blasco, di Live Nation, i biglietti precedentemente acquistati per lo spettacolo previsto il 10 giugno 2020, poi riprogrammato al 18 giugno 2021, restano validi per l’appuntamento del 3 giugno 2022.