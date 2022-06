Malika Summer Tour 2022, la festa comincia il 2 giugno a Viareggio

In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Malika Ayane torna live con Malika Summer Tour 2022 toccando alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani: annunciati i primi nove concerti estivi per poter incontrare la cantautrice e godere della sua musica. Il Malika Summer Tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio dal vivo di Malika Ayane che vedrà al suo fianco il manager Angelo Calculli dell’agenzia MK3. Ritorna finalmente ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. Tutto il resto è un’esperienza da vivere.

CALENDARIO DATE

2 giugno 2022 || Viareggio (LU) @ Terrazza della Repubblica

19 giugno 2022 || Scandiano (RE) @ Festival Love

21 giugno 2022 || Napoli @ Festa della Musica

16 luglio 2022 || Salemi (TP) @ Piazza Alicia

24 luglio 2022 || Bard (AO) @ Aosta Classica - Forte di Bard

29 luglio 2022 || Castiglione del Lago (PG) @ Lacustica

9 agosto 2022 || Matera @ Cava del Sole

4 settembre 2022 || Pavia @ Castello Visconteo

15 settembre 2022 || Francavilla Fontana (BR) @ Piazza Giovanni XXIII