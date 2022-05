Edoardo Nocco, tra quel che era e quel che sarà...Mi Sento Bene: video

Il mio nuovo singolo Mi Sento Bene pubblicato con l’etichetta romana T-Recs

Music, è una canzone che parla di come si può stare bene semplicemente

con se stessi e di quanto sia importante riuscire a convivere anche con i

momenti più difficili che la vita ci sbatte davanti, capendo che, spesso, sono

solo una condizione momentanea e che la felicità è nascosta dietro ogni

singolo momento. Stesi in riva al mare si sta bene, anche se piove, lo sappiamo noi ragazzi della riviera, deserta d’inverno, strapiena d’estate. Ogni volta che posso vado

a respirare l’aria del mare, spesso da solo, spesso in compagnia, cercando di

dare un senso a questa esistenza provinciale, così diversa da tutto ciò che ci

circonda nelle tv e nelle radio delle grandi capitali.



Amo riscoprire me stesso tramite le mie canzoni e ricordami come sono, com’ero e sognare come sarò. Forse è per questo continuo a scrivere, forse è per questo che provo qualcosa quando riascolto le mie canzoni lavorandoci di notte e di mattina

presto. Sento il bisogno di leggerezza, ma anche di continuare a scavare dentro la mia voragine, che poi alla fine mi ci trovo bene, sono contento così. La copertina del singolo è stata realizzata grazie alla collaborazione con il grafic designer Angelo Tessore, albissolese come me. Il videoclip della canzone è stato ideato da me e Filippo Racanella, un videomaker torinese con il quale avevo già collaborato per il video di Fragile, un singolo del mio primo EP.



Il videoclip, ambientato in diversi luoghi di Albisola e nel locale “Re Mescio - Le Bistrot Artistique”, mi ritrae perso in alcune situazioni, dove i protagonisti delle scene inizialmente non mi considerano ma poi, con lo sviluppo del brano, iniziano a interagire con me. Il brano è nato nel mio piccolo studio di registrazione, HillStudio Production, un garage nella campagna ligure dove produco e arrangio diversi brani con altri artisti. La produzione musicale di questa canzone è stata curata da Matteo

Costanzo, musicista e produttore romano che ho ospitato durante la realizzazione del brano. Insieme abbiamo ragionato sull’arrangiamento e sul mood che il brano doveva prendere, abbiamo cercato di ricreare un sound abbastanza fresco pur mantenendo sempre la prevalenza di strumenti acustici e totalmente suonati da noi.



Ho mosso i primi passi nella musica quando ero bambino iniziando a suonare all’età di 7 anni grazie a mio nonno mandolinista e mio fratello chitarrista, entrambi sono stati due esempi da seguire che mi hanno sempre dato l’energia, la passione e la bellezza della musica. Verso i 12 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni che con il tempo hanno preso sempre più forma fino a quando al liceo ho iniziato a suonare con una band, con la quale ho suonato in diverse zone del nord Italia, live agli “I-Days

Festival” (Radiohead, Ex-Otago, James Blake) al MEI e Sanremo Giovani. Successivamente la band si è sciolta e Il 21 Ottobre 2019 ho pubblicato il mio

primo singolo da solista “È Tutto un Gioco” prodotto e registrato da me nel mio garage. Successivamente il 27 ottobre 2020 ho pubblicato il mio primo Ep prodotto da me, Matteo Costanzo e Samuele Puppo intitolato “Senza Fami Male”, distribuito dall’etichetta indipendente Dischi Sotterranei e mi sono esibito in alcuni locali del nord Italia.



Quest’anno sono ufficialmente poi entrato nel roster dell’etichetta romana T-Recs Music di Tony Pujia (collaboratore di Samuele Bersani, Gianni Morandi e molti altri) pubblicando a marzo 2020 il singolo “Da Un Po’” e successivamente “Mi Sento Bene”, due canzoni che anticiperanno il mio primo disco in uscita a Ottobre 2022 distribuito sotto licenza di Artist First.