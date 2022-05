La quieta, sonnacchiosa Trento abbraccia il popolo di Vasco. Che placido come l’Adige già dalla vigilia assedia la Trentino Music Arena. Non è ancora l’ora di pranzo che si levano i cori Vasco Vasco Vasco sotto l’immenso, incombente palco che protegge come il Castello del Buonconsiglio. Gente di tutte le età si prepara al concerto cantando Finalmente siamo di nuovo insieme. Sui loro c’è il racconto di generazioni: alcune sono impresse sulla pelle come tatuaggi, e sono il nome di Vasco o frasi di canzoni. Poi ci sono le magliette, molte consunte, stracciate, ma con orgoglio mostrate perché ricordano un tour particolare, un concerto. Il sole è un dardo sulla testa, bollente, ma non spaventa i genitori: tanti bambini sono in dormiente attesa, chi su un plaid, chi sul passeggino. Tra poche ore saranno in 120mila.