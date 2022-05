Samuele Di Nicoló racconta Un Altro Fine Settimana senza amore

Il mio nome é Samuele Di Nicoló, e sono un cantautore nato ad Altidona (comune di Fermo nelle Marche). Presento qui il mio ultimo singolo Un altro fine settimana, uscito ufficialmente lo scorso 5 maggio. Il brano fa parte di un progetto di matrice rock cantautorale che preferisce una musica organica strumentale a dispetto della musica prettamente elettronica. La scrittura del testo é sincera e diretta e tratta una vicenda di vita vissuta: descrive la fine di una relazione vista attraverso gli occhi di chi non ne ha ancora accettato del tutto l'epilogo; vengono citati oggetti e sensazioni destinate a svanire, mentre il sentimento, ancora vivo e concreto, mi porta alla ricerca ossessiva della “mia lei” in un sabato sera, durante il lockdown.

Il brano affronta l'ostinazione di un sentimento che fa fatica a morire e che mi ritrae quasi come un “fuorilegge”, che si ritrova a vagare solitario, durante il coprifuoco, pur di poter incrociare ancora una volta lo sguardo dell'amata.



Un altro fine settimana, scritto a quattro mani con Daniele Incicco, fa parte di un progetto più ampio, un nuovo disco propedeutico al live tour in programma la prossima estate. Gli arrangiamenti si prestano ad una situazione live tenendo però conto delle logiche radiofoniche e di struttura della canzone pop moderna. Il videoclip del brano è volutamente basato sulla rappresentazione di alcuni stati d’animo citati nella canzone. A discapito di una trama vera e propria si è cercato di enfatizzare frasi e momenti ripresi dal testo che fanno pensare alla fine della relazione. Con il regista Ivano Colombo e la mia collaborazione come autore insieme a Daniele Incicco si è scelto di basare il tutto su una performance emotiva mia e della co-protagonista l'attrice Sara Cicolini, attraverso l’alternarsi di clip con giochi di luce, pioggia artificiale e riprese in esterna a bordo di un auto. Il risultato complessivo rispecchia quello che desideravo comunicare anche attraverso le immagini. La produzione del progetto è stata affidata ad “Anteros Produzioni Srl”. Fin dagli esordi, il mio pensiero come artista e cantautore é stato sempre quello di un approccio veritiero e sincero e di “comunicare” qualcosa di interessante.

Un percorso già maturato nei miei precedenti singoli : “L’uomo del mondo”, pubblicato nel 2014, "Vuoi farti un giro con me" (2015) e "Nella mia testa c'è una tempesta" del 2019. Tra i Festival e concorsi ai quali ho partecipato ci tengo a citare il mio arrivo in semifinale nelle edizioni 56^ e 57^ del “Festival di Castrocaro” e finalista sia al concorso canoro “Incanto Morciano” ( 2015) che al Premio “Pigro” Ivan Graziani nel 2018. Un traguardo recente, nel Luglio 2021, é stato il primo posto nella categoria "Nuove Proposte" nel contest “Italian Stage Tour - Premio Fiuggi Sound”, dove mi sono aggiudicato anche l’importante “Premio della Critica”.