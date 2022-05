Questo giovane talento del panorama punk italiano è un concentrato di energia e originalità. Con la sua musica dice no alle costrizioni e agli stereotipi che la società impone. Sceglie per Sky Tg24 dieci canzoni di ribellione

Royal and the serpent - “I’m not sorry’’

Uno di quei brani da ascoltare ad alto volume. La prima volta che ho ascoltato questo brano, mi ha trasmesso delle emozioni indescrivibili. E’ un’artista emergente che apprezzo molto, coraggiosa e talentuosa. Un songwriting perfetto.



LIL peep - “Star Shopping”

Mi ha accompagnato durante tutto il lockdown. Peep con le sue produzioni da

“bedroom”, ha dimostrato al mondo che non serve più lo studio per fare musica. Un visionario che ha cambiato il mio modo di scrivere il rock.



Lana del Rey - “Brooklyn baby”

Le sue canzoni sono dei film tradotti in forma di canzone. Apprezzo molto il suo modo cinematico di scrivere. Come quelli di Lana, anche i miei pezzi hanno quella cinematic vibe. La maggior parte delle canzoni che scrivo, partono dal music video che immagino nella mia mente, e poi le trasformo in parole.



Blink 182 – I miss you

Mi hanno introdotto nel mondo del pop punk. Le batterie di Travis Barker e quei

giretti iconici di chitarra, hanno sicuramente influenzato le mie prime produzioni. Assurdo pensare che la loro musica sta inspirando tutta la nuova generazione punk. Ricordo che a Los Angeles, durante la pandemia, ascoltavo il loro album “California” e piangevo.



Sum 41 – Fat Lip

Sono la mia band pop punk preferita! Con le mie amiche avevamo imparato le parti rap a memoria. Mi piace il fatto che sono meno commerciali di altri artisti della stessa scena. Le loro chitarre e l’energia dei loro pezzi sono incredibili.



Linea 77 - “Fantasma”

Nottate passate a cantarla fino a che non avevamo più voce. C’è un legame speciale che mi lega a questo brano perchè, mi ricorda una delle persone più importanti della mia vita, la mia migliore amica. E’ la canzone che mi terrà per sempre legata a lei.



The Hole - “Celebrity Skin

E’ il motto della mia vita. Amo le donne forti come Courtney Love. Non hanno paura di ciò che pensa la gente e di comunicare una visione personale delle cose, come me. Un brano emozionante e un ritornello che ti travolge.



Avril Lavigne - “Skater Boy”

Ha aperto un mondo ad artisti donne e ad una generazione di ragazze in pantaloni, borchie e chitarre elettriche. Le sue canzoni sono la colonna sonora dell’adolescenza di molti teenager. L’ho vista in concerto, per la prima volta, a Milano e me ne sono innamorata.



Subsonica - “Tutti i miei sbagli”

Mi ha accompagnato durante i momenti di crisi esistenziale. Se ci penso, erano dei visionari. I loro testi ti aprono la mente e ti trasportano in un’altra dimensione. Strade che si lasciano guidare forte, strade che si lasciano dimenticare.