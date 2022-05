Discoteche, a maggio e giugno i festival entrano in modalità outdoor

Dopo due anni di sosta forzata a causa dell’emergenza sanitaria, finalmente le discoteche possono mettere negli armadi i vestiti invernali e iniziare a pensare al look estivo. Fuor di metafora, per i locali maggio è il momento di concludere la stagione indoor e iniziare a dedicarsi a quella all’aperto. Qualche esempio? Sabato 14 maggio party di chiusura per l’Amnesia Milano, con Silvie Loto, Blackchild e Davide Seggio: ultimo appuntamento stagionale con un club che nel corso di questi mesi ha proposto nomi da prima pagina quali Richie Hawtin, Vintage Culture, Maceo Plex e tanti altri ancora. Sempre in tema di closing party, sempre sabato 14 maggio al Vanilla di Riazzino, in Canton Ticino, serata dalle tinte forti ibizenche con Andrea Oliva (resident all’Ushuaïa di Ibiza con il suo party Ants), Pawsa, questa estate al DC10 con il party della sua label Solid Crew e Sidney Charles. E a proposito di Ibiza, la stagione estiva è di fatto già ripartita. Questa settimana sugli scudi il Pacha, che propone tre inaugurazioni di fila: si inizia giovedì 12 con la serata di Robin Schulz, venerdì 13 tocca a Music On con Marco Carola e sabato 14 al party Masquerade con Claptone, il dj mascherato per antonomasia. All’Hï week-end di grande livello, con l’inaugurazione dei sabati con Black Coffee e Damian Lazarus (sabato 14 maggio) e la seconda serata stagionale di Glitterbox, con la house old school targata Defected (domenica 15). Lunedì 16 nuovo appuntamento con il Circoloco, i lunedì del Dc10.



Per quanto concerne gli eventi open air in Italia, domenica 15 maggio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze primo dei quattro appuntamenti con i quali il festival Decibel Open Air si avvicina alla sua edizione 2022, in calendario sabato 10 e domenica 11 settembre. Domenica 15 maggio special guest Ilario Alicante, sabato 11 giugno Joseph Capriati, Charlotte de Witte (nella foto d’apertura) e Enrico Sangiuliano (sabato 25 giugno) e Solomun (sabato 23 luglio). Una location prestigiosa per autentici top dj: stesso schema che viene applicato a Ferrara, dove al Sottomura suonano Marco Carola (domenica 29 maggio), Ilario Alicante e Loco Dice (domenica 12 giugno) e soprattutto Solomun in Piazza Trento e Trieste, una delle piazze medioevali più nobili e storiche italiane (sabato 25 giugno). Sempre in tema di location atipiche, assolutamente da segnalare Capriati & Friends allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (sabato 28 maggio): un’intera giornata i cui proventi saranno destinati tramite l’UNICEF ai bambini ucraini.



Tutto questo in attesa del ponte degli appuntamenti in calendario a giugno, in particolare per il ponte del 1° del mese, quando anche la stagione europea dei festival inizierà a entrare nel vivo. Qualche esempio oltrefrontiera? World Club Dome a Francoforte con David Guetta, Deadmau5 e Steve Aoki (dal 3 al 5 giugno), Saga a Bucarest con Deadmau5, Marshmello e Sven Väth (sempre dal 3 al 5 giugno) e MOGA a Caparica, in Portogallo, con Audiofly, Carlita e Guy Gerber (dall’1 al 5 giugno). Non che in Italia si sta a guardare, sia chiaro, basti pensare a Dancity in quel di Foligno (dal 2 al 4 giugno), al Nameless Music Festival in provincia di Lecco (dal 2 al 5 giugno) e al ritorno del Circoloco a Roma, il 4 e il 5 giugno con Jamie Jones, Peggy Gou e Seth Troxler. Sarà una lunga estate calda, molto calda nelle piste da ballo di tutto il mondo.