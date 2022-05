Ron, per raccontare la sua storia Non Abbiamo Bisogno di Parole

E' disponibile in edicola la prima delle due uscite antologiche per celebrare i 50 anni di carriera di RON. Non abbiam bisogno di parole, questo il titolo dell’antologia, è composta da due doppi CD (il secondo volume sarà in edicola il 13 maggio), e contiene complessivamente 67 brani tra i più grandi successi dell’artista. Le due uscite sono arricchite da un libretto con contenuti esclusivi e un’intervista inedita in cui RON racconta la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e registrate, e rivela tanti aneddoti legati alla sua straordinaria carriera.



Inoltre dal 6 maggio è online il videoclip di “Più di quanto ti ho amato”, la nuova canzone di RON (su etichetta Le foglie e il vento, distribuzione Sony Music), scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele, che sarà contenuta nell’album di inediti dell’artista in uscita a settembre.