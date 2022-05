Le immagini sfuocate, vorticose, come una serie di polaroid lanciate in un uragano di ricordi. È Forever, il nuovo video di Bartolini, assaggio del nuovo disco di inediti in uscita per Carosello Records. Il nuovo progetto musicale arriva dopo i singoli Mon Amour, Controvento e Schiena. I primi due - insieme ad Astronave e Sanguisuga - fanno parte della colonna sonora della nuova e ultima stagione della serie cult Summertime - la serie originale italiana Netflix prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - disponibile su Netflix dal 4 maggio.



Il talento dell’artista, nato nel calabrese a Trebisacce e adottato prima da Manchester poi da Roma, incontra nella clip la creatività in regia di Simone Bozzelli, promessa del cinema di domani e già firma di “I wanna be your slave” dei Maneskin.

L’atmosfera del video è intima, fedele specchio di un testo che guarda al passato più personale, tra flashback e memorie legate all’adolescenza, quella della provincia a cui appartiene l’autore. I colori sono caldi e il mood è languido, adatto ad accompagnare il ritmo indie rock che inizia malinconico per poi esplodere in un ritornello crudo ed energico, che cresce di intensità ben scandito dalla velocità dei frame. Il tutto senza rinunciare a una vena smaccatamente pop. Ci sono le atmosfere 90’s, ma più che il sogno americano ci trovi le cartoline di una California un po’ marcia: se ci guardi negli occhi, vedrai che un po’ siamo morti, canta nel ritornello. La clip ci porta lontano dalla città, in un luogo privato dove convivono nostalgia e solitudine, ma anche la forza di ritrovare quello che siamo e l’energia di credere in quello che facciamo. Bartolini si immerge nei suoi ricordi e ci accompagna tra le prime sigarette, le lacrime, l’amore e il dolore più intenso. Ci guida tra le prime emozioni, quelle che per loro natura ci colpiscono con più forza. Forever è il manifesto visivo della direzione intrapresa dall’artista e dal suo nuovo progetto discografico, rivolto al futuro ma consapevole delle sue radici, che regalano forze e fragilità.

Simone Bozzelli è regista e fotografo abruzzese. Classe ’94, oltre ad aver diretto il video di uno dei successi dei Maneskin, ha portato a casa il premio di Migliore cortometraggio alla 77° Mostra del Cinema di Venezia con “J’Ador” e ancora Migliore cortometraggio con “Giochi” al Festival del Cinema di Torino.