Matteo Romano, il singolo è Apatico ma la sua musica è una rivoluzione

Apatico è il nuovo singolo di Matteo Romano ed è un brano che parla tanto di lui. Racconta di come si sente quando è sopraffatto dalle emozioni o da una situazione che lo mette in difficoltà: Matteo è una persona che a volte ha difficoltà ad ascoltarsi e a leggere i suoi sentimenti. L’idea della canzone è nata in una giornata estiva in cui era in studio con Adel e Scirè, dopo che ha loro raccontato che per prenderlo in giro gli amici lo definiscono l’apatico del gruppo. È un brano ironico che può mettere in risalto un suo nuovo lato artistico, più leggero e fresco e in grado di sdrammatizzare quella che ogni tanto può essere considerata come una difficoltà, in un modo spensierato.



Matteo come sono state queste settimane post Sanremo?

Mi sono trovato ancora di più nel frullatore le settimane dopo, sono state molto piene di promozione, non pensavo ce ne fosse così tanta. Ho conosciuto tante personalità, mi sono messo in gioco, ho scritto, sperimentato e ora sono pronto per i live.

I riconoscimenti sono arrivati.

Guarda i dischi d’oro quasi non sapevo esistessero. Erano incocepibili. Tutto è arrivato dal nulla.

Come è nato questo singolo?

Era l’estate scorsa ed è nato in modo naturale per parlare del mio lato emozionale. Sono tutti entrati nel mio mondo, volevo un testo con significato. Ti posso aggiungere che non è molto cambiato dalla versione originale.

"Sento, odio, scrivo e amo" sono i punti cardinali della vita: tu che sei così bravo a raccontarli nelle tue canzoni perché fatichi a mostrarli?

Uso la musica se no non riuscirei a esprimerli, nella realtà non riesco a mettermi a nudo, mi filtro, sono più di cortesia e circostanza. Fatico ad ascoltarmi al cento per cento, a essere sempre me stesso e sono freddo e apatico. Ecco perché la musica parla per me.

"Che dici guardiamo un film". Quale?

L'ultimo che mi è piaciuto è The Truman Show. Mi ha fatto fermare e riflettere. Sono fan dei cartoon, dunque consiglio Wall-e.

I tuoi fratelli sono come te? Oppure sono più aperti?

Sono il mio contrario a volte pure troppo. non mi piace accomunarli ma ti dico che Simone fa spaccare dal ridere, è esuberante senza accorgersene.

Oggi nel mondo dove abiti da solo piove o c’è il sole?

C’è il sole grazie alle tante cose belle che sto facendo. Dentro il mio mondo non piove e vorrei ci fosse il sole anche fuori.

Prometti che entro fine anno impari a gestire le emozioni?

Ci provo. È un percorso.

Ci sarà un altro singolo prima dell’estate?

Non lo sappiamo ancora, stiamo lavorando a dei singoli, vediamo intanto i riscontri su Apatico. E poi ora c'è il tour.



LE PRIME DATE CONFERMATE



7 maggio ’22 VIMODRONE (MI) Giardino Tre Fontanili



8 maggio ’22 MELILLI (SR) Festival San Sebastiano

13 maggio ’22 GRADO (GO) Rassegna Sei in Grado

11 giugno ’22 CATTOLICA (RN) Rassegna #Cattolica

14 luglio ’22 ASTI Asti Musica

16 luglio ’22 TARANTASCA (CN) Onde Sonore Festival