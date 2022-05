Il supergruppo tedesco Moderat lancia "Moderat FM" su Apple Music

Il trio tedesco Moderat, il supergruppo elettronico formato da Sascha Ring aka Apparat e dai membri dei Modeselektor Gernot Bronsert e Sebastian Szary, annuncia oggi "Moderat FM", una nuova serie radiofonica in onda su Apple Music 1. Gli episodi dello show, che debutterà domani (3 maggio) alle 12, andranno in onda ogni mese e vedranno il gruppo ripercorrere il proprio viaggio musicale fino ad oggi, mentre si apprestano a pubblicare il nuovo album 'More D4ta' (Monkeytown Records), che sarà disponibile in Audio Spaziale in esclusiva su Apple Music alla fine di questo mese.



Creata in collaborazione con il famoso giornalista Shawn Reynaldo (Pitchfork, The Wire), Moderat FM è la prima serie su Apple Music 1 condotta da un artista tedesco. I 6 episodi saranno disponibili in inglese per rendere lo show accessibile ai fan dei Moderat in tutto il mondo.



In ogni episodio, i Moderat accompagneranno i fan attraverso alcuni dei momenti salienti della loro carriera fino ad oggi, condividendo le storie delle canzoni più amate e dando ai fan un'idea di cosa aspettarsi dal loro primo album dopo sei anni. Commentando il lancio dello show, i Moderat dichiarano: "Siamo entusiasti del nostro personalissimo show radiofonico. Invitiamo tutti a seguirci per ascoltarci condividere la storia dei Moderat nel dettaglio, suonare la musica che ci ha ispirati e raccontare aneddoti legati ai processi di creazione di tutti i nostri album su Moderat FM".



Il primo episodio sarà trasmesso in diretta il 3 maggio alle 12 e sarà anche disponibile on-demand. Ascolta Moderat FM in diretta gratuitamente su apple.co/MODERATFM o in qualsiasi momento on-demand qui con un abbonamento ad Apple Music.