Addio a Naomi Judd, stella del country

La cantante, nota per il duo The Judds formato alla fine degli anni '70 con la figlia Wynonna, si è spenta a 76 anni. Tanti i riconoscimenti ottenuti, tra cui cinque Grammy

Naomi soffriva di depressione. Il marito di Naomi, Larry Strickland, ha chiesto al pubblico di rispettare la privacy della famiglia. Naomi aveva parlato della sua lotta contro il "male oscuro" in un memoir del 2016 dal titolo "Fiume del tempo: la mia discesa nella depressione e come sono emersa con speranza".

La cantante country Naomi Judd, nota per il suo duo The Judds costituito con la figlia Wynonna, è morta a 76 anni.

Il duo The Judds

Naomi e Wynonna formarono il loro duo alla fine degli anni '70, ottenendo diversi premi, tra cui cinque Grammy. Alcune delle loro canzoni più popolari includono "Love Can Build A Bridge", "Mama He's Crazy" e "Girls' Night Out".

Nonostante lo scioglimento nel 1983, il duo si riunì per tour ed eventi speciali, ma si sciolse ufficialmente nel 1991 quando a Naomi fu diagnosticata l'epatite C.

Qualche giorno fa erano tornate sul palco a Nashville per i CMT Music Awards per una versione del loro hit del 1990 "Love Will Build a Bridge" accompagnate da un coro di cantanti gospel e si sarebbero dovute esibire anche in autunno.

Era stato annunciato che le Judds sarebbero entrate a far parte della Country Music Hall of Fame per aver "riportato il country alle radici degli anni '80 con canzoni leggere e melodie influenzate dalla musica popolare tradizionale, dal blues

acustico e per la loro armonia familiare".