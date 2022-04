E' in radio e in digitale Nostalgia di domani il brano d’esordio del cantautore romano SINKRO , all’anagrafe Alessandro Marino, prodotto da Luca Chiaravalli (che ha collaborato, tra gli altri, con artisti del calibro di Francesco Gabbani, Loredana Bertè, Laura Pausini, Nek ed Eros Ramazzotti) e distribuito da Ingrooves. E' online anche il video diretto da Rod Mannara e Federica Lecce. Registrato tra Roma e Gallarate (Varese) nello studio di Luca Chiaravalli, Nostalgia di domani è un brano caratterizzato da un sound in cui vengono miscelati pop, funky e rock, con un’alternanza tra sonorità anni ’70 e atmosfere contemporanee. Sinkro immortala lo stato d’animo che si vive quando cuore e mente sono proiettati verso un futuro che viene percepito incerto, ma con uno sguardo disincantato: "La “nostalgia di domani” è la paura e la consapevolezza che l’amore non è eterno, è il timore di ciò che ancora deve avvenire – racconta Sinkro – La storia parte dalla fine e torna indietro fino all’ultimo incontro, forse un addio".

Sinkro presenterà Nostalgia di domani, per la prima volta live, sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che si terrà in Piazza San Giovanni, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà disponibile anche on demand): "Sono davvero onorato di poter partecipare ad uno degli eventi più importanti della musica italiana, circondato da grandissimi artisti - racconta SINKRO - Mi sento felice e fortunato se penso che ho l’occasione di parteciparvi suonando il mio brano per la prima volta dal vivo!". Nostalgia di domani è un racconto sincero dell’amara e mera consapevolezza che l’amore acquisisce potenza nei nostri cuori solamente nel primo periodo e di come questa magia abbia una data di scadenza. Il testo della canzone parla di quando si è innamorati e si è altresì consapevoli della caducità dell’amore e di tutte le sue contraddizioni e ci si aspetta un epilogo che non si è ancora verificato. Da qui la convinzione che un domani si proverà nostalgia per tutte le cose belle che si stanno vivendo nel presente. Questo concetto, che è la chiave del testo, ha ispirato la realizzazione del video diretto da Rod Mannara e Federica Lecce, che vede l’alternarsi di scene girate in reverse, in cui Sinkro ripercorre la strada fatta fino ad arrivare all’ultimo incontro con la persona amata.