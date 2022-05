Animali Notturni vivono Con Te tra la luce e le tenebre: il video

Ciao a tutti da Gli Animali Notturni. Oggi vi presentiamo Con te. Questo brano rappresenta per noi un ritorno importante. Da sempre viviamo la musica come una meravigliosa giostra in grado di non stancarci mai ed è su questa giostra che amiamo salire in continuazione. Siamo cinque elementi con cinque influenze musicali differenti e proprio per questo motivo amiamo scoprire in continuazione nuove sonorità da esplorare. Gli Animali notturni sono Matthew Zak, Giovanni Boscaini, Simbeni Simone, Nicola Mansueto e Andrea Della Valle. Il progetto nasce nel 2017

il nome oltre ad essere una citazione al celebre film di Tom Ford, trova ispirazione dai nostri stili di vita. Per animali notturni si intendono infatti “le creature che praticano le loro attività principalmente dopo il tramonto del sole" e possiamo dire di viverci la notte nel pieno della sua forma e della sua sostanza. Giocando su questa definizione abbiamo così trovato l’ispirazione per sdrammatizzare il modo in cui dagli impegni

diurni passiamo agli impegni notturni e nello specifico all’amore che proviamo per la musica. Si potrebbe quindi sintetizzare nel seguente motto lo spirito della band: "Vivi di notte, osserva di Giorno"; "Con Te" è il singolo con il quale torniamo sulle scene dopo la pubblicazione di "vivere d'istanti" 2018 e EP 2021.



È un brano dalle sonorità pop rock e con il quale abbiamo cercato di raccontare una notte di perdizione tra quel che era e quel che è ora. Nei suoi 3 minuti e 13 secondi, il testo descrive le sensazioni e i pensieri della fine di una storia per poi esplodere nel 4/4 del ritornello dal sapore malinconico e riflessivo, ma allo stesso tempo fatto di voglia di riscatto. Per noi, questa canzone rappresenta la rinascita dell'io e la voglia di

credere sempre e comunque alla ragione del cuore. Il video è stato realizzato nella location dell’Hotel Ambasciatori a Brescia, da Andrea Della Sala con l’assistenza di Davide Andreoli. Il video, con protagonista un uomo vestito da panda, vuole lanciare due messaggi. Il primo messaggio è un ritrovamento dell’io. Quel “io” del prendersi degli spazi per se al fine di ritrovarsi, come per dire che non è importante il modo, ma a contare è solamente il come. Nel suo muoversi in diverse stanze, si sdrammatizza il concetto di solitudine “che cosa vuoi che sia la mia malinconia”.



Il secondo messaggio invece vuole sensibilizzare tramite la scelta di un animale, che per anni è stato a rischio estinzione, quelle che dopo la pandemia sono diventate difficoltà quotidiane per chi come noi fa musica. Gli anni da cui veniamo sono stati anni difficili per la musica è non solo. Artisti, Addetti ai lavori o luoghi dove esibirsi hanno subito tante difficoltà. Tante realtà non sono sopravvissute, altre sono riuscite a ripartire. La scelta del panda trae ispirazione da tutto ciò. Secondo noi, la

musica deve essere salvata e soprattutto tutelata sempre in particolare in questa fase di ripartenza.