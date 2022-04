Fosca, la sua Giacca di Spine custodisce una playlist d'amore tossico

La giovane cantautrice, all'anagrafe Chiara Carmosini, esordisce con un brano electro-pop che parla di un rapporto tossico e lo accompagna con dieci canzoni a tema scelte in esclusiva per Sky TG24

LOVE ON THE BRAIN - Rihanna

In questa canzone di Rihanna si parla di come la stessa cantante nonostante sia distrutta fisicamente e mentalmente dal suo amore, non riesca a metterlo da parte nei suoi pensieri, nella sua vita. Combatterebbe col fuoco e correrebbe per miglia solo per ottenere un po' del suo amore.



CRUDELIA - Marracash

Questo brano di Marracash è stato di grande ispirazione per me. Comincia in terza persona per poi passare alla prima trasferendo la storia di quest'uomo, rapito dalla capacità manipolatrice e dal fascino di una donna, su se stesso. Quest'ultima è descritta come "marcia, predatrice" e riesce a sottrarre alla vittima tutte le sue

forze, facendola arrivare allo strazio e alla depressione.



HAPPINESS IS A BUTTERFLY - Lana del Rey

Lana del Rey è alla ricerca di felicità che però all'interno della sua relazione le sembra sempre più lontana. Il testo lascia intendere che il ragazzo in questione sia una persona particolare, un serial killer di cui la cantante si innamora, convincendosi che essendo già ferita, lui non potrà fare di peggio.



HAPPIER THAN EVER - Billie Eilish

Nell'ultimo album Billie Eilish si è soffermata particolarmente sull'argomento rapporti tossici. In questo testo estremamente diretto, Billie ci parla di questa sua necessità di liberarsi da un rapporto distruttivo. Il brano comincia con "When I'm away from you, I'm happier than ever..." e da qui possiamo capire che c'è la consapevolezza che senza questa persona lei potrebbe stare meglio. Inoltre, momento per me estremamente commovente, la cantante ci comunica il suo dolore nella parte finale con un urlo straziante e al contempo liberatorio.



SEI BELLISSIMA - Loredana Bertè

Pezzo scritto da Claudio Daiano, interpretato dalla fantastica e unica voce di Loredana Bertè, tratta di quest'uomo che alterna da momenti in cui la riempie di attenzioni, complimenti, facendola sentire importante a momenti in cui la sminuisce, arrivando a farla sentire un pagliaccio, una donna senza valore.



YOUR POWER - Billie Eilish

Anche in questo pezzo Billie ci parla di ciò che è la sottomissione, l'abuso di potere (anche sessuale), e come ci si sente ad esserne vittima. L'artista ci spiega che questa ragazza, designava il violento come un eroe quando l'ha "rovinata in un anno" senza difficoltà nel farlo.



YOU DON'T OWN ME - Lesley Gore

Brano d'impronta femminista di Lesley Gore. Descrive una ragazza che respinge il suo fidanzato possessivo, appunto, già da come si intende dal titolo. Dicendo chiaramente che non gli appartiene.



BASTA COSI' - Negramaro

E' proprio così che ci si sente in questo tipo di relazioni; siamo legati inspiegabilmente a quella persona e ritorniamo sempre, pur consapevoli che il nostro rapporto non sarà mai sereno.



AMORE DI PLASTICA - Carmen Consoli

Una delle mie canzoni preferite, è insieme una dichiarazione d'amore e di rinuncia, in nome di quel necessario orgoglio che interviene nelle relazioni quando l'anima è in pericolo e la dignità viene lesa nella sua fragilità.



AMORE TOSSICO - Jake La Furia

In questa canzone il titolo dice tutto, parla di come si vive un amore tossico, di come si inietta veleno nell'anima.