A distanza di poche settimane dalla pubblicazione del nuovo singolo New Skin, Faith Kiddo, l’alter ego sfavillante e vulcanico di Federica Baraldi, annuncia l’uscita del primo EP Venom With Glitter, dal 29 aprile su tutte le piattaforme digitali (Distrokid). Venom With Glitter è il mondo pop e un po' creepy di Faith Kiddo. L'EP mostra quattro diversi volti della stessa bambola, uno sarcastico ma vanitoso (New Skin), uno più sensuale ma incoerente (Nothing I Can Do), uno insano (Go Prince Charming) e uno più vulnerabile e personale (Dirty Laundry). Con Venom With Glitter Faith Kiddo serve un antipasto di parole tossiche avvolte da un sound elettronico ed energico. L'intero EP è una danza che sa di rancore.

Faith Kiddo nasce dall'esigenza di Federica Baraldi di sopravvivere. È nata durante una notte di fine estate sull'asfalto di una strada deserta ed è una bambola in continua evoluzione, con mille sfaccettature e tanto da dire sulle relazioni personali e sociali della nostra epoca. Faith Kiddo è la parte sognante, tenace e coraggiosa di Federica, è il suo ascendente in Leone. La sua musica è difficile da etichettare: forte di una voce rock grintosa e al tempo stesso soave, e di una viscerale passione per indiscusse icone pop come Madonna, Lady Gaga, Christina Aguilera e Britney Spears, Kiddo canta melodie accattivanti su una scelta stilistica che strizza l’occhio alla dance degli anni ‘80 e ‘90 con accenni elettronici dal sound totalmente contemporaneo.