Marco Guazzone crea una bella follia Al Posto Mio: anticipazione video

L'artista romano torna con un singolo che lo porta fuori dalla sua confort zone e ci accompagna in un viaggio ipnotico. Aspettando il video, in uscita il 15 aprile, eccone un assaggio accompagnato da un testo esclusivo scritto dal musicista per Sky TG24

Proprio io che il conservatorio l’ho abbandonato a due anni dalla fine, perché per l'insegnante di composizione la musica classica e la musica pop non sarebbero mai andate d’accordo e mi disse di lasciar perdere la musica, un anno fa mi trovavo in uno studio magico, le cui mura hanno assistito alla storia della musica da film; è lo studio che si è occupato della registrazione della colonna sonora de “Il Re Leone” di Hans Zimmer ed ero lì per la colonna sonora che avevo appena composto per la campagna internazionale di Bvlgari.



Mentre prendeva vita la mia musica e sentivo responsabilità di un nuovo lavoro così importante ho incontrato sulla mia strada l'Orchestra Di Roma, la leggendaria orchestra di musica da film due volte vincitrice del premio Oscar, nel 1996 per “Il Postino” con Luis Bacalov e nel 1999 per “La Vita é Bella” con Nicola Piovani.

Certi incontri a volte capitano per una ragione precisa e solo dopo ne trovi il senso.

Dopo quell'incredibile collaborazione mi è venuta un'idea e ho richiamato il direttore d'orchestra e il coordinatore e gli ho chiesto: “Ve la sentite di fare una follia insieme a me?".



Loro per mia fortuna hanno risposto di sì ed eccoci qui; in un momento in cui la musica va in tutt'altra direzione ho voluto fare una scelta controcorrente: pubblicare una canzone pop con solo voce, pianoforte e archi, un vero e proprio “featuring” in cui l'ospite è una meravigliosa orchestra di tredici elementi. Niente ritmica, niente basso e zero synth, abbiamo lasciato il brano tutto in mano alle corde dei violini, delle viole, dei violoncelli e del contrabbasso. L’orchestrazione è una valanga di emozioni, un'onda di vibrazioni con tutta la sua dolcezza e la sua potenza perché sono cresciuto emozionandomi infinite volte davanti al film “La Leggenda Del Pianista Sull’Oceano” ed è stata un'opportunità speciale avere su una mia canzone lo stesso suono degli archi che ha utilizzato il Maestro Morricone per registrare quella colonna sonora indimenticabile.



Vorrei ringraziare Emanuele Bossi, che ha diretto questi archi con cura e ardore, e Antonio Pellegrino - alla guida di questa straordinaria orchestra che da vent’anni scrive la storia della musica da film nell’Italia e nel mondo. Grazie per avermi aiutato a realizzare questo sogno, perché dentro Al Posto Mio c'è tutta la passione che ho per il cinema e per le colonne sonore ed è un'onore ancora più immenso se penso a compositori illustri come Ezio Bosso, Ritz Ortolani, Pino Donaggio e ai tantissimi altri che hanno diretto questa orchestra prima di me. Mi piacerebbe poter prendere per mano il Marco quindicenne di quei giorni bui e incerti al Conservatorio e dirgli: “Stai tranquillo, vedrai che andrà tutto bene, la musica un giorno diventerà la tua vita e ti porterà a realizzare tutti i tuoi sogni”.