Umbria Jazz 2022, nel programma anche Gilberto Gil e Herbie Hancock

Umbria Jazz 2022, il programma

approfondimento

Umbria Jazz Festival 2022, annunciati i primi ospiti in programma

Umbria Jazz si svolgerà a Perugia, all'Arena Santa Giuliana, dall’8 al 17 luglio. Si comincia l'8 luglio con Joss Stone, che porterà sul palco una tappa del suo tour Never forget my love Tour 2022. Prima di lei Mark Lettieri & Funk Off. Il 9 luglio si esibirà Marisa Monte, cantautrice e polistrumentista di Rio de Janeiro, vincitrice di quattro Latin Grammy. Lo stesso giorno toccherà anche a Gilberto Gil, ex ministro della cultura brasiliano, considerato uno dei più importanti artisti musicali del suo paese. Gil è considerato un artista "tropicalista", un genere musicale che unisce samba postmoderna, rock e reggae. Il 12 luglio sarà la volta di Dee Dee Bridgewater, vincitrice di tre Grammy e un Tony Award, protagonista storica del festival umbro. Dee Dee Bridgewater è considerata una delle poche voci femminili del jazz contemporaneo. Il 13 luglio saliranno sul palco i The Comet is Coming, gruppo jazz-rock londinese. La stessa sera si esibirà anche il musicista e cantautore americano Cory Wong. Il 14 luglio tornerà a Umbria Jazz anche Herbie Hancock, polistrumentista, compositore e attore, considerato una vera icona della musica moderna. Nella sua lunga carriera musicale ha sperimentato generi diversi, come il jazz, la fusion e il funk. Tra i protagonisti del festival anche il trio di Pasquale Grasso con Samara Joy, che apriranno i concerti di Tom Jones il 16 luglio, e di Jeff Beck il 17. Ad aprire lo show di Diana Krall il 15 luglio sarà invece Fred Martins. I Biglietti per l'Umbria Jazz 2022 sono già disponibili sul sito ufficiale dell'evento.