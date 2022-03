Umbria Jazz Festival 2022, annunciati i primi ospiti in programma

Umbria Jazz Festival 2022, gli ospiti

Il prossimo 8 luglio saranno Joss Stone e Mark Lettieri con i Funk Off a inaugurare i concerti di Umbria Jazz 22 all’Arena Santa Giuliana. Joss Stone fece il suo esordio ad appena 15 anni e da allora ha collezionato Grammy e Brit Awards, con sette album in sedici anni. L’ultimo suo lavoro è Never Forget My Love. Prima di lei sul palco i Funk Off con Mark Lettieri, uno dei chitarristi di Snarky Puppy e autore a suo nome di sei dischi, l’ultimo dei quali ha ricevuto una nomination ai Grammy. Il 10 luglio sarà la volta del duo composto da Richard Galliano ed Egberto Gismonti: fisarmonica e chitarra/pianoforte. A dividere la serata con i due sarà Cimafunk, rapper e soulman cubano. L’11 luglio farà il suo esordio a Umbria Jazz quello che molti hanno definito il futuro del blues: Kingfish, soprannome di Christone Ingram, definito da Rolling Stone il più eccitante giovane chitarrista da anni. Nella stessa serata Jamie Cullum che canta, suona pianoforte, chitarra, batteria e scrive canzoni in cui riesce a mescolare le molteplici influenze che hanno segnato la sua formazione. Il 15 e il 16 sarà infine la volta di due grandi nomi: Diana Krall e Tom Jones. Diana Krall è la sola jazz singer a poter vantare otto album che hanno debuttato in cima alla classifica di Billboard riservata agli album di jazz. Tom Jones è uno dei nomi più celebri del panorama musicale internazionale.

Umbria Jazz 2022, le informazioni

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di mercoledì 16 marzo. Intanto mancano pochi giorni al termine del concorso per l’ideazione del manifesto ufficiale della prossima edizione del festival che si svolgerà̀ dall’8 al 17 luglio a Perugia. La partecipazione è aperta a tutti ed è possibile presentare una singola opera. I lavori dovranno essere originali e inediti. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 18 del 21 marzo 2022. Tutte le informazioni sul sito ufficiale.