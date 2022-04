Considerata l'Amalia Rodrigues italiana (star del fado), Giulietta Sacco si è spenta in ospedale ad Aversa, l'artista aveva 78 anni e lascia un profondo lutto non solo tra i suoi colleghi e compagni di viaggio, ma in tutti coloro che le hanno avuto bene. Amatissima tra gli altri, da Nino D'angelo, Mario Trevi (in fondo all'articolo i messaggi di addio postati sul profilo Instagram di entrambi), e Mario Merola, la cantante partenopea è stata una stella nel firmamento della musica napoletana.

Giuliana (per tutti Giulietta) nasce a Maddaloni (CE) il 13 novembre 1944. Primogenita di otto figli, inizia presto a muovere i suoi primi passi verso una carriera che l'ha vista diventare un monumento della canzone classica napoletana, è molto giovane infatti quando si esibisce in matrimoni e feste di piazza nella periferia di Caserta. Ed è proprio grazie ad una di queste esibizioni che viene notata da un discografico il quale le propone un contratto con la Phonotris, etichetta con cui la cantante incide i suoi primi 45 giri.

Dopo la partecipazione nel 1969 al Festival di Napoli accanto a Mario Merola con “Abbracciame”, nel 1995 vince il Premio Tenco con gli Almamegretta. Indimenticabili i duetti con Nino D'Angelo con cui peraltro si è esibita per l'ultima volta a Napoli. Numerosi gli omaggi giunti via social per la cantante.