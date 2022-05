Vinile, declina in Nost4lgi4 tutti i volti di un sentimento: il video

Nostalgia nasce come proseguo del mio primo singolo “Cosa pensavi”. Nel mio primo brano ho raccontato i sentimenti di due persone appena conosciute, con “Nost4lgi4”

ho voluto cimentarmi nel provare a descrivere e soprattutto scavare nel sentimento della nostalgia. Sono da sempre stato coinvolto e travolto da quest’emozione, questo brano rappresenta una mia personalissima ricerca per interiorizzare, comprendere e trasmettere questa famosa nostalgia, così potente da farci provare felicità e tristezza allo stesso tempo. Non puoi non sentirti vivo quando ci sei dentro fino al collo…nella canzone ho collezionato una carrellata di emozioni, una dietro l’altra, proprio per far arrivare il susseguirsi di tutti questi sentimenti così forti, così veri, così vivi.



Nel videoclip mi sono apposta esposto in prima persona: di fronte a un proiettore rivivo svariati momenti di vita passati, che fanno riaffiorare la mia grande nostalgia. La canzone ripercorre tanta felicità e tanta spensieratezza così come tanta tristezza e malinconia, mettendo a nudo la doppia essenza di questa forte emozione. La nostalgia può darti tanto, è un’emozione che ti aiuta, ti sostiene ed assiste nell’affrontare e cercare di superare alcuni problemi, cercando di darti la chiave per capire quali fossero le cose davvero importanti sulla via, e quali invece è giusto che si siano perse…Il ritmo del brano è rilassato, c’è ampio spazio per la mia voce e per la musica fatta volutamente solo da pianoforte ed archi. Un brano semplice e diretto, che mette a nudo tutte le emozioni narrate dalle parole del testo che è una vera e propria bomba d’emozioni. Ampio è lo spazio che ha l’ascoltare che interpretare tutto ciò sente e vede: è anche questo ciò che io ambisco a raggiungere con la mia musica: riuscire ad arrivare ai più, intavolando tutte le sfaccettature della mia persona, delle mie parole, della mia musica.



Amo buttare nelle mie canzoni tutto ciò che sono, tutto il mio essere istintivo, mostrarmi senza veli senza nascondermi nell’ombra della preoccupazione per i pareri degli altri. Fare musica mi ha sempre dato modo di esprimermi al 100 per 100 e riascoltarmi mi aiuta a riflettere e scavare sempre più in me stesso, trasportandomi in un’altra sfera del mio essere. Il messaggio della mia Nost4gli4 è di speranza, si può sempre sperare di ottenere quello che si desidera per essere felici: anche se perdiamo qualcosa, non esiste una vera e propria fine, la nostra speranza possiamo tenerla vive, non muore…Il brano è un inno alla dirompente nostalgia e alla speranza, alla ricerca di quella cosa che non ci abbandona mai anche nei periodi più bui.

Lasciati travolgere dalla mia Nost4gli4, dalla sua duplice essenza e bipolarità, e fanne poi tesoro

prendendone ciò che ti serve.