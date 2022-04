Marineris, in fuga dall'Ucraina riparte con Another Song About You

Marineris, anche noto come Oleksandr Oleksandrovych Ostrohliad, è un giovanissimo cantautore ucraino di 23 anni che ha dovuto lasciare il suo paese a causa della guerra per rifugiarsi in Italia. A volte i sogni vengono infranti per trasformarsi in inaspettate realtà. Marineris, ha visto il suo sogno infranto dal dramma della guerra a Kiev, dove stava iniziando un sereno e luminoso cammino discografico. La guerra non guarda in faccia nessuno, ma la provvidenza sì. Rifugiatosi in Italia, Marines viene notato da un discografico che si innamora del suo discorso artistico e inizia così una nuova avventura nel nostro paese con la pubblicazione, sulle piattaforme digitali, del singolo “Another Song About You" distribuito da Artist First.



Il brano, scritto musica e testo da lui, racconta dell'insicurezza che si prova quando si iniziano nuove relazioni, non solo con i propri partner, ma anche con sé stessi. “Another Song About You" è anche un video già disponibile su youtube. Il video evoca una calda nostalgia per le avventure romantiche, trasformando qualsiasi luogo da cui lo stai ascoltando in una sala da ballo. Marineris esiste dove inizia un Justin Bieber che incontra i Pet Shop Boys, ed è dall'Italia, il paese dell'accoglienza, che può riprendere il suo cammino.