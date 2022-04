Michele Cordani, Iolanda Dormi e Sogna è una favola per...sognatori

Ciao a tutti sono Michele Cordani, mi sono sempre chiesto cosa avrei potuto provare il giorno in cui avessi terminato di preparare il mio album. Beh per chi fa canzoni credo che la realizzazione del primo album, sia una meta desiderata ed io nel mio ho voluto riunire due anni di lavoro mettendo insieme ciò che avevo già pubblicato più altri inediti. Ci ho messo un po’ a realizzare tutto e in questo disco sicuramente c’è il mio vissuto. Parlo sempre di cose che mi hanno colpito e lasciato segni importanti. Per iniziare il lavoro del mio disco ho scelto prima il titolo. Il 10 è un numero che nel calcio, sport che mi ha sempre appassionato, rappresenta un po’ la libertà, il giocarsi la partita fuori dagli schemi e io amo la fantasia, la curiosità, le nuove esperienze e tutto ciò che ci rende liberi di essere diversi. Per questo il titolo è appunto “Mi son sempre sentito un dieci”.



La copertina dell’album nasce da una mia idea e quel 10 evidente sulla maglia, in un prato con la penna in mano e lo sguardo pensante mi sembrava un’immagine che mi potesse rappresentare bene. In fin dei conti sono un sognatore, un riflessivo e un amante della libertà. Tra le tracce presenti nel disco sono molto legato a “Spartaco”, che è il brano con cui ho partecipato a Sanremo Senior 2021, perché dice molto di me e mi ha reso più consapevole di ciò che sono e voglio essere. Prima di parlarvi di “Iolanda dormi e sogna” desidero ringraziare il mio amico Beppe Lombardo che ha realizzato con me le musiche di questo disco, quasi interamente, la mia compagna Paola e mia figlia, che mi hanno sempre incoraggiato e sostenuto. Emanuele Alexakis

con cui ho iniziato questa avventura e mi ha fatto conoscere Filippo Broglia. Poi

Fabio Curtarelli, Barbara Cecere, Pedro Pedrini, Andrea Scagnelli, Barbara Tacconi, Elena Rebeca Carini, Marco Toscani, Davide Galimberti, Laura Losi, Carlotta Geraci e tutti gli amici e la mia famiglia che mi hanno aiutato in modi diversi.



Veniamo al video del singolo “Iolanda dormi e sogna” che abbiamo girato a Piacenza, la mia città, in cui cerco di esprimere quelli che sono i sentimenti di un adulto, in questo caso uno zio, davanti al miracolo di una nascita in famiglia, tra speranze, aspettative, ma anche incertezze e timori e per me, che sono anche padre, è stato semplice perché lo zio in questione sono io e Iolanda è veramente mia nipote…ne è uscita una dedica in musica fatta di considerazioni spontanee semplici e istintive. Nel video ufficiale realizzato da Davide Galimberti abbiamo giocato sul tempo che passa, immaginando una ragazza ormai adolescente, interpretata nel video da mia figlia Caterina, che sorride serena ritrovando i luoghi della sua infanzia e uno zio (io) che sente il bisogno di scrivere una lettera alla nipote appena nata. Spero possa piacervi.