Little Boys, Aspro è un gusto che sa fare innamorare: il video

Forse le cose più interessanti della vita iniziano per caso. Su un volo intercontinentale Tokyo-Milano, mi trovo a scambiare quattro chiacchiere con il ragazzo seduto accanto a me. Gli rivolgo la parola solo per intimargli di smetterla di tamburellare continuamente sul tavolino. Subito si ferma e goffamente si giustifica dicendo che fa il musicista: sta creando. Lo invito a ricominciare e scommetto che scriverò un testo prima dell’arrivo a Milano. Cinque minuti dopo era nata la nostra prima canzone. Fuori dall’aeroporto gli lascio il mio numero. Giorni dopo, lo richiamo e gli chiedo di buttar giù qualche idea. Abbiamo iniziato con un foglio bianco e un pc malconcio, con le prime frasi che nascondevano melodie, con le prime basi che chiedevano di esser raccontate. Poi lo studio, l’armonia, la ricerca, un pianoforte, la pazienza, i software e le schede audio.



In poco tempo ho scritto così tante parole, riflessioni e storie che lui non riusciva a tenere il ritmo nel produrle. Allora abbiamo messo su un gruppo, quattro elementi per ripercorre una sorta di glam rock visto dagli anni ’90: ne è venuto un piccolo concept album (Absurda), con delle forti sonorità cui ha messo mano Livio Magnini ex Bluvertigo. Con l’arrivo della pandemia, trovarsi tutti insieme diventa impossibile; da qui nasce il nostro duo rock: i Little Boys. In qualche mese abbiamo scritto tutti i pezzi del nostro primo album, che nella scorsa estate siamo andati a registrare presso “Sotto il Mare Recorging Studios”.



Tra questi c’è Aspro. Cosa è Aspro? Aspro è il sapore che ti presenta la vita, una sfumatura della tua personalità, la dissonanza che si crea fra ciò che vorresti e ciò che in realtà hai. Aspro è quel tocco di narcisismo che increspa le relazioni interpersonali, si diventa Aspri adottando una serie di meccanismi di difesa, al punto da rendersi disgustosi e respingenti…ma alla fine, l’Aspro rimane un gusto per veri intenditori: c’è sempre chi se ne innamora. Abbiamo girato il video per le strade di Bergamo, diretto da Umberto Da Re e animato dalla illustratrice Morena Giassi, che ha macchiato con iconiche impressioni cromatico/simboliche la timeline del video.