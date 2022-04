Allegra, sulle Scale Mobili c'è un amore finito senza un motivo: video

Mi chiamo Allegra e sono una cantante di origini siciliane. Nasco a Catania nel ’97 con il nome completo di Giorgia Rita Domitilla Allegra e fin da piccola la musica ed il canto sono state la mia più grande passione. Qui vi parlo del mio nuovo singolo intitolato Scale mobili, distribuito da Artist First per etichetta Dmb Management. Grazie all’autore Roberto Tornabene nel testo viene descritto un amore in divenire, finito improvvisamente senza un motivo da parte di lui che va via senza un perché. La ragazza prova a reagire ricordando i momenti belli vissuti insieme ma, nonostante ciò, si sente e rimane fragile...fragile come le gambe su quelle scale mobili, come recito nel ritornello. Ciò che gli rimane è immaginare una vita tra loro due in un altro mondo parallelo. Il videoclip del brano mi vede protagonista solitaria in una palazzina dismessa, dove interpreto il brano con energia e consapevolezza nel descrivere questa storia appena iniziata e già finita. Mi muovo tra muri rotti, disegnati da graffiti e su un terrazzo che simboleggia uno spazio troppo grande e vuoto che non ero preparata a vivere.



Da piccola invece ero fin troppo decisa: ho mosso i primi passi cantando in diverse lingue già all’età di 10 anni. Oltre all’italiano conoscevo l’inglese, lo spagnolo ed il turco. A 13 anni partecipo alle selezioni del casting “Io Canto” arrivando fino alla fase finale a Milano. Qualche anno dopo, a soli 15 anni, intraprendo un viaggio negli Stati Uniti, dove mi esibisco per alcuni eventi di beneficenza realizzati per contribuire ad Ospedali per Bambini a Los Angeles e Case di Cura per anziani a Phoenix. Oltre ai viaggi, adoro la ricerca di nuove culture musicali che mi permettono di arricchire il mio bagaglio conoscitivo. Una delle artiste che seguo ed ammiro in modo particolare è la popstar Rihanna. Tornando in Italia a 17 anni vengo selezionata per “Area Sanremo” e, tra i 500 partecipanti, arrivo tra i primi 60 esibendomi di fronte a Roby Facchinetti, Dargen D'Amico e

Giusy Ferreri. Una grande sfida per me che mi ha dato la carica per le successive partecipazioni come alle “auditions” dell’11esima edizione di “XFactor”, per “Sanremo Giovani” e per le selezioni casting di “Amici”. Inoltre ho partecipato a “The Voice – Germany” e "XFactor UK”. La musica per me è più di una passione, è quasi una seconda pelle. Con le mie canzoni cerco di trasmettere agli altri le emozioni che accompagnano le esperienze della mia vita, con la speranza di poter lasciare sempre un messaggio importante agli altri o un ricordo bello per chi ascolta.