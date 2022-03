Tom Parker, morto a 33 anni l'ex cantante dei The Wanted

Il cantante della boy band britannica aveva rassicurato i fan sulla stabilità della sua malattia lo scorso novembre prima dell'uscita dell'ultimo album di successi Condividi

Non ce l'ha fatta Tom Parker, frontman della band inglese The Wanted, malato di tumore dal 2020. La notizia della scomparsa dell'artista trentatreenne è stata comunicata dalla boy band via social media. Parker si era impegnato fin dall'inizio in prima persona a fornire aggiornamenti ai fan sulla sua malattia, un tumore al cervello giudicato inoperabile fin dalla diagnosi; qualche mese fa aveva detto che la sua patologia era stabile.

La notizia nel post della band Con un ritratto in bianco e nero di Tom Parker, pubblicato sul profilo ufficiale della band, i The Wanted hanno diffuso la notizia della morte del cantante, avvenuta il 30 marzo. Il messaggio del post contiene le parole di cordoglio degli altri giovani musicisti che non possono fare a meno di menzionare la moglie di Parker, Kelsey Hardwick, con cui il cantante era sposato dal 2018. Queste le parole scelte dalla band: “Max, Jay, Silva, Nathan e l'intera famiglia Wanted sono devastati dalla perdita prematura di Tom Parker che si è spento in pace oggi a ora di pranzo circondato dalla sua famiglia e dai membri della sua band. Tom è stato uno straordinario marito per Kelsey e un grande papà per Aurelia e Bodhi. (Tom) È stato un fratello, non ci sono parole per esprimere il senso di perdita e la tristezza che proviamo. Sempre e per sempre nei nostri cuori”.



Le parole di Kelsey Hardwick, moglie di Tom Parker Kelsey Hardwick, attrice e moglie del cantante con cui aveva avuto due figli, ha usato a sua volta il suo profilo Instagram personale per scrivere qualche parola in questo momento difficile in cui, ha sottolineato, i cuori di tutti sono spezzati: “Tom era il centro del nostro mondo e non possiamo immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energica”.

Nelle ultime ore i fan si sono stretti alla famiglia e alla band inglese per dimostrare tutto il proprio affetto per la perdita dell'artista. I The Wanted, composti da Tom Parker con Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes e Jay McGuness hanno avuto diversi anni di attività intensa a partire dalla loro formazione, avvenuta nel 2009, fino al 2014. Nel 2021, un anno dopo l'annuncio della malattia di Parker, la band aveva lanciato sul mercato una raccolta con i maggiori successi.