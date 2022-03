Gaudiano, il nuovo singolo Oltre Le Onde è un ritorno e una promessa

Reduce da un 2021 ricco di soddisfazioni e riconoscimenti, iniziato con la conquista del primo posto tra le Nuove Proposte del 71° Festival di Sanremo con Polvere da sparo e proseguito con la pubblicazione, a maggio 2021, del singolo Rimani, Gaudiano torna con Oltre le onde, una canzone in cui chiede e fa allo stesso tempo un’importante promessa alla persona che ama: quella di rimanere sempre insieme, comunque vada, indipendentemente dallo scorrere del tempo, dei mesi e delle stagioni, perché solo così si possono affrontare le onde burrascose della vita senza lasciarsi travolgere. Oltre le onde è il luogo di un appuntamento importante,quello in cui ci riprenderemo la musica che abbiamo lasciato per strada.

Il pezzo è caratterizzato da un testo evocativo e da un sound eterogeneo su cui si posano le parole del cantautore. Il ritmo inizia lento, con strofe che scandiscono la voce quasi sussurrata di Gaudiano, per poi esplodere in un ritornello graffiante e carico di energia.



Con Oltre le onde Gaudiano fornisce un’anteprima del suo nuovo progetto discografico, che vedrà la luce nei prossimi mesi e che è il risultato del percorso di maturazione e crescita artistica che ha intrapreso nell’ultimo anno, in cui si è dedicato instancabilmente alle sue canzoni trovando una rinnovata identità musicale, pur senza snaturare sé stesso. L’artista dimostra nuovamente di essere tra le penne più incisive e autentiche del cantautorato italiano di nuova generazione, capace di comunicare sentimenti eterogenei grazie a una spiccata e innata sensibilità, con cui riesce a far breccia nell’ascoltatore al primo ascolto, toccando anche le corde più nascoste.

Gaudiano, inoltre, porterà la sua musica live il prossimo autunno esibendosi domenica 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano e giovedì 3 novembre al Largo Venue di Roma. Le suddette date vanno a sostituire quelle inizialmente previste per aprile 2022 e rinviate a causa delle attuali norme anti-Covid. I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.