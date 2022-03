Cara, Preferisco Te è una libera dichiarazione d'amore 3.0

Non ci sono dubbi. Preferisco te è una dichiarazione d’amore 3.0, un brano tutto al femminile, energico, che esprime la libertà e la spensieratezza della generazione Z. Cara, alias Anna Cacopardo, continua a giocare con le parole e arricchisce il testo di riferimenti al pop e all’arte, raccontando quel gioco iniziale fatto di allontanamenti e avvicinamenti continui, che inevitabilmente si instaura con la persona che ci ruba

il cuore. Lo spirito di squadra che l’artista ha sempre dimostrato si evince anche in questo brano, in cui la sua voce delicata e ipnotica si alterna perfettamente a quella graffiante di Chadia Rodriguez, che con le rime schiette e taglienti, quelle con cui ha riscritto le regole del rap italiano, dona al brano ancora più grinta. Due artiste e giovani donne molto diverse ma allo stesso tempo accomunate dalla stessa determinazione e dalla stessa voglia di far sentire la propria voce, consapevoli di cosa vogliono nella vita e pronte a lasciare il segno nel mondo della musica.



Anna perché hai scelto Preferisco Te come debutto nel 2022 e in cosa possiamo vedere i germi del tuo nuovo percorso artistico?

Lo ho scelto perché riesco a far uscire una parte di me che prima non avevo incanalato. Inoltre uscire con Chadia, una artista con un linguaggio diverso dal mio, ha contribuito. Il brano rappresenta una mia evoluzione e sto lavorando tanto in studio, c’è dentro una intenzione che si ritroverà nelle altre cose, seppur diverse; insomma continuo a sperimentare.

Parli di libertà e leggerezza della generazione Z: è così nonostante la pandemia e la guerra? Oppure è una provocazione?

Non è una provocazione. Per la mia generazione la libertà di cui parlo è una rivalsa, una rabbia legata al fatto che siamo sovrastimolati come se già fosse tutto lì e questo diventa limitante. Vedo cuore e voglia di rivalsa, gente che esce dagli schemi. Le menti si aprono sempre più ed essendoci sempre più input vedo una difficoltà a uscire dagli schemi. C'è voglia di uscire abbinata al disorientamento.

In cosa la tua generazione si sente abbandonata?

La voglia di rivalsa deriva da una mancanza di fiducia delle generazioni precedenti, passa il messaggio che siamo annoiati. Non è così, certo non ci aiutano ad aprirci, eppure i giovani sono aperti alle novità, agiamo affinché l'evoluzione non diventi involuzione.

Parlami della collaborazione con Chadia.

E' stato in contatto tra produttori, mi ha intrigato. Ha un linguaggio tutto suo, quello che speravo è che emergesse dal brano un contrasto forte. Non volevo diminuire il contrasto ma trovare un accordo tra i linguaggi e trovare l'equilibrio.

Quale è l’ultima cosa sporca che hai fatto per raddrizzare la tua luna storta?

La ho spesso la luna storta, intendo il vizio anche il più semplice, mi rivedo anche nei gesti più banali come uscire a fumare una sigaretta.

Esiste ancora una vita di quartiere?

Per carattere mio non cerco le cose rassicuranti, venendo da Crema non vedevo l'ora di uscire da certe dinamiche. Ho i miei riferimenti stretti e sento il bisogno di ricercare il posto sicuro che sono una amica, un amico o anche una passeggiata.

Da inizio anno quante volte sei stata una stronza vera?

Penso che sia relativo, dipende dai filtri dell’altra persona. Se lo sono è sempre nel rispetto dell'altro.

Hai imparato a riconoscere i baci di Giuda?

Non ancora. Ci sto lavorando. Cerco di non crearmi aspettative. Sto diventando un attimo più previdente, non partire subito con la testa.

Ti senti Leon nei sogni o nella vita vera?

E’ una attitudine anche nella vita vera. A volte passa il concetto che un costante senso di tristezza sia una passività verso la vita, per me è il contrario, è un sintomo di attaccamento alla vita.

Possiamo dire che questa canzone ha eliminato un po’ delle tue pare?

Ci convivo. Ti direi di no, è una sfida quotidiana.

Che accadrà nelle prossime settimane?

Mi concentro sulla promozione del singolo e sto lavorando molto in studio.