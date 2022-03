Melancholia, il nuovo inizio parte da Hypnos e dal tour

È già disponibile il videoclip del singolo dei Melancholia Hypnos, uscito il 18 marzo per RADAR label & Mgmt. Il primo aprile presenteranno Sleep Mode, il nuovo EP, che anticipa e accompagna il tour primaverile: otto imperdibili date disponibili sul circuito DICE. La band di Foligno torna dopo il singolo Medicine, brano dalle tinte forti con sonorità synth-rock, elettroniche e rap che ha rappresentato l'inizio di un nuovo capitolo per i Melancholia. Hypnos rappresenta un ulteriore nuovo inizio, una nuova storia e un cambiamento. Hypnos è energia pura, una perfetta fusione tra rock, elettronica e il rap. Le forti sonorità e la potente voce di Benedetta, frontgirl del gruppo, fanno di Hypnos un brano magnetico con cui Filippo, Fabio e Benedetta vogliono fare rumore: "May the God of sleep find peace. Tied to the fate of taking us all to sleep A slumber that by nature we live Believing we’re still awake"

"Hypnos è l’inizio della storia, del cambiamento. È il manifesto della nuova era, caratterizzata da sonorità più dure e da un flusso di energia impossibile da fermare"

(Melancholia).



I Melancholia sono pronti a tornare live a maggio con un primo tour che toccherà alcune delle principali città italiane. I biglietti sono già in vendita solo su DICE. Ecco le date del tour primaverile.

7 maggio URBAN - Perugia (data zero) https://link.dice.fm/nff89a0f3af9

12 maggio LARGO - Roma https://link.dice.fm/Q88d87a85806

13 maggio THE CAGE - Livorno https://link.dice.fm/Yf8982dde5bb

15 maggio NEW AGE CLUB - Treviso https://link.dice.fm/x14f0042aa7b

20 maggio COMMON GROUND - Napoli https://link.dice.fm/aba4d28114f6

21 maggio LOCOMOTIV - Bologna https://link.dice.fm/F956db33447f

28 maggio CAP10100 - Torino https://link.dice.fm/Ye5eb5f35091

29 maggio MAGAZZINI GENERALI - Milano https://link.dice.fm/id3206afd5d7