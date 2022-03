Marco Vezzoso e Alessandro Collina jazzano Vita Spericolata: il video

Vasco Rossi è stata la colonna sonora extra generazionale della nostra gioventù e volevamo rendergli omaggio tramite il linguaggio a noi più congeniale, ovvero la musica strumentale. Il tutto ha preso il via dal successo che ha avuto la prima cover strumentale di Vasco che abbiamo realizzato, “Sally”, che ha anticipato nel 2020 l’uscita del nostro album “Italian Spirit”. Da lì è nato un genere (Kind) di Vasco che quasi nessuno si aspetta pensando al Blasco: contaminazioni tra jazz, pop e wolrd music passando anche per la musica classica. Chi dice musica classica inevitabilmente pensa subito ad un’orchestra a corde e per noi era molto importante poter coinvolgere nella realizzazione di questo progetto dei giovani musicisti proprio per sottolineare quanto Vasco e la sua musica siano intergenerazionali.



Nell’ensemble Sanremese Note Libere e nel suo presidente Fabrizio Ragazzi abbiamo trovato dei degni accompagnatori per avventurarci in questa nuova ed entusiasmante esperienza. Abbiamo scelto come primo singolo estratto dal nostro nuovo album “Vita Spericolata” perché è senza dubbio uno dei più grandi successi di Vasco, una delle sue canzoni più conosciute che negli anni è anche stata ripresa da numerosi artisti quali Francesco De Gregori, Massimo Ranieri e Gino Paoli. La nostra rivisitazione è molto lontana dall’originale proprio perché sono passati 39 anni dalla sua pubblicazione. Oggi la Vita è leggermente meno spericolata rispetto al passato, ma sicuramente è più riflessiva. L’emozione che ci piacerebbe trasmettere con questa nostra versione è quella che si prova pensando ad un grande artista che dopo aver raggiunto la maturità si volta indietro con una velata malinconia ma guarda al futuro, sicuro e fiducioso che le nuove generazioni non metteranno mai fine alla propria musica. “Vita Spericolata” per noi rappresenta proprio questo: è la canzone perfetta di un cantautore in cui tutti noi possiamo trovare il nostro “Roxy Bar” dove rincontrarci tutti insieme.



Il videoclip di “Vita Spericolata” è stato girato ad Alassio (SV). A tal proposito una menzione speciale va a Paolo Deperi e a tutta la sua famiglia che ringraziamo molto per averci messo a disposizione una location così mozzafiato come lo è Tenuta La Colombera. Un grazie speciale va anche a Corrado Trabuio che si è occupato magistralmente sia dell’arrangiamento che della direzione e che ha saputo cogliere l’essenza del nostro pensiero e tradurla in musica.



Infine, non possiamo non ringraziare Vasco Rossi che ci ha fatto un grande regalo concederci di poter realizzare un concept album per omaggiare la sua carriera, non avremmo mai potuto chiedere di più! Inoltre ha anche condiviso sul suo profilo Instagram il nostro album e gliene siamo immensamente grati. Un grazie va anche a tutto il team di Vasco, che ha sempre sostenuto e promosso “Kind of Vasco” in tutte le fasi della sua lavorazione, in particolar modo all’inizio, quando avevamo bisogno di un sostegno morale e di consigli per scegliere su quali brani di un repertorio immenso ci saremmo dovuti concentrare: non è stata una scelta semplice, ma non eravamo soli e questo è stato fondamentale per noi.